Kuşkonmaz nasıl yapılır, nasıl temizlenir? Kuşkonmaz yapmanın püf noktaları

Kuşkonmaz menülerde yerini almaya başlarken nasıl yapılacağı da merak konusu. İşte bu yüzden evine kuşkonmaz alanlar ve bu sağlıklı sebzenin tadına bakmak isteyenler için onu nasıl en doğru ve en lezzetli şekilde pişireceğinizi adım adım anlatmak istedik. Hazırsanız, başlıyoruz.

Kuşkonmaz Nasıl Temizlenir?

Kuşkonmazı pişirmenin inceliklerine geçmeden önce onu nasıl ayıklayacağınızdan bahsetmek isteriz.

Öncelikle kuşkonmazın dikenli küçük yapraklarını ayıklamakla başlayalım.

Bunun için ince uçlu bir bıçak kullanabilir ve bu dikenli sapından ayırabilirsiniz.

Kuşkonmazın daha kalın olan sapı daha ince olan gövdesiyle aynı zamanda pişmeyeceğinden, sapını da biraz inceltmeniz gerekir.

Bu yüzden kuşkonmazın kalın kökünü salatalık soyucusu gibi aletlerle inceltin ve orta kısımla aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Ayrıca sapını da taze kısmı görünecek kadar kesmenizde fayda var.

Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

Kuşkonmazınızı haşlayarak, ızgarada ya da fırında pişirerek tüketebileceğiniz gibi çiğ de yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazı suda haşlayarak pişirecekseniz bu süreyi fazla uzatmayın. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Sıcak sudan aldığınız kuşkonmazları buzlu suya koymak da renklerini ve kıtırlıklarını korumalarını sağlayacaktır.

Fırında pişireceğiniz kuşkonmazı tepsiye dizdikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber serpin. Dilerseniz parmesan gibi bir peynir de ilave edip farklı bir tat ve sunum elde edebilirsiniz.