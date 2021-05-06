Kocaeli Yemekleri - Kocaeli'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kocaeli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kocaeli, Marmara bölgesinde yer alan ve Türkiye genelinde özgün yemeklere sahip olan bir şehirdir.

Meşhur Kocaeli Yemekleri

Kocaeli’nin yöresel lezzetlerinden bahsedildiğinde ilk akla gelen lezzeti, cızlamadır. Sabah kahvaltısı sırasında tüketilen ve kahvaltı ile uyuşmakta olan bir tattır. Kocaeli içinde yaşamakta olan yerliler tarafından sık sık tüketilmektedir.

Cızlama ismi, Kocaeli içerisinde kullanılan bir ismidir. Başka bölgeler içerisinde ismi akıtma olarak ya da krep olarak bilinmektedir. Hamur temelli olan ve pratik bir şekilde yapılmakta olan bir tariftir. Saç üzerinde yapılmakta olan ve gün içerisinde sık tüketilebilecek bir lezzettir.

Kocaeli denildiğinde akla gelmekte olan bir diğer lezzet, Ciğceli kavurmadır. Uyumlu bir tat olarak pilav yanında servis edilmektedir. Pilav olarak bulgur pilavı ya da pirinç pilavı kullanılmaktadır. Pilavın yanında lokum yumuşaklığında kuşbaşı bir et olarak yapılmaktadır.

Kocaeli içerisinde et yemeklerinin başında bulunan bir tariftir. Yemeğin hazırlanışı sırasında üst kısmına süt kaymağı eklenmektedir. Bu kısım sayesinde daha lezzetli ve özgün bir tat oluşmaktadır. Yanında içecek olarak, ayran tavsiye edilmektedir.

Değirmendere fındığı, özellikle Kocaeli bölgesinde yetişmekte olan bir fındık türüdür. 150 yıl öncesinden bu yana bölgede yetiştirilmektedir. Şekil olarak diğer fındık türlerinden farklı olmaktadır. yetiştirici sayısı azalsa da bölgede hale üretimi yapılmaktadır.

Mancar yemeği, içerisinde yer alan mancar ile yapılmakta olan bir lezzettir. Yapışış süresi farklı aşamalardan oluşmakta ve uzun süreler almaktadır. Mancar, farklı yörelerde kaldırık olarak da bilinmektedir. Mancarların haşlanması ve yanında soğan ile kavrulan bir tariftir.

Kocaeli Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Cızlama

Ciğceli Kavurma

Değirmendere Fındığı

Mancar Yemeği

Mancarlı Pide

Dartı

Pişmaniye

Umaç Çorbası

Yarımca Kirazı

Kandıra Yoğurdu

Erik Marmelatı

Kesme Çorbası

Bezir Yağı

Öğre Tatlısı

Mancar yemeğinin dışında mancar ile birlikte gözlemelerde yapılmaktadır. Kocaeli bölgesinde çok kullanılan bir besin kaynağıdır. Kocaeli içerisinde çok meşhur olan bir tariftir. Mancar otundan oluşmakta olan bir harç ile birlikte gözleme yapılmaktadır.

Dartı, Kocaeli içerisinde yer alan meşhur yemeklerden bir tanesidir. Özellikle yöresel bir sos olarak kullanılmaktadır. Kaynayan bir süt üzerinde yer alan yağlarının toplanması ve sonrasında kavrulması ile oluşan bir lezzettir. Dartı, makarnalar içerisinde ve keşkekle birlikte tüketilmekte olan bir lezzettir.

Türkiye’de meşhur bir lezzet olan pişmaniye, anavatan olarak Kocaeli de yapılmakta olan bir tatlıdır. Pişmaniye yaklaşık olarak 1600 yıllarından bu yana yapılmaktadır. Tüm Türkiye de bilinmekte olan ve lezzetli bir tatlıdır.

Umaç çorbası, Kocaeli yöresinde yer alan ve Kocaeli bölgesine has olan bir lezzettir. Diğer bölgelerde farklı isimler ile yapılmaktadır. Özellikle ovmaç gibi isimlerle de bilinmektedir. İçerisinde un ve tereyağı ile birlikte ufak şekilde yer alan hamur parçaları bulunmaktadır.

Yarımca kirazı, Türkiye de meşhur ve kıvamlı bir tada sahip olan bir kiraz çeşididir. Kocaeli bölgesinde yetişmekte olan ve büyük bir kiraz yapısına sahip olan meyvedir. Daha koyu olan yarımca kirazı, körfez üzerinde yer alan bölgelerde yetişmektedir. Yarımca kirazı, ülke içerisinde yer alan birçok bölgeye satılmaktadır.

Kocaeli, yöresel bir yoğurt olan kandıra yoğurduna ev sahipliği yapmaktadır. Manda sütü ile yapılmakta olan yoğur içerisinde inak sütünü de bulundurmaktadır. Bölgede yetişen kandıra yoğurdu, Türkiye’ye dağıtılmaktadır.

Kocaeli de yaşayan vatandaşların çoğunlukla yaptığı lezzetlerden bir tanesi, erik marmelat çeşitlerinden bir tanesidir. Kocaeli de yetişmekte olan kırmızı eriklerden yapılmaktadır. Sabah kahvaltısında tüketilmektedir.

Kesme çorba, başka bölgelerde bayram çorbası olarak da bilinmektedir. İçerisinde nohut ve erişteden oluşan ürünler bulunmaktadır. İçerisinde yer alan un ile birlikte uyumlu bir tat oluşturmaktadır. Kocaeli içerisinde sık tüketilen bir tariftir.

Bezir yağı, keten tohumundan yapılmakta olan bir yağ çeşididir. Gıda içinde ve boya sektöründe kullanılmakta olan bir üründür. Şifalı bir yapıya sahip olan bezir yağı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

Öğre tatlısı, içerisinde darı unu bulunmaktadır. Darı ununun gül suyu ile birleştirilmesi ile oluşan bir tatlıdır. Yapılmasının kolay ve pratik olması, aynı zamanda muhallebi kıvamında olması fazla tüketilmesine neden olmaktadır.