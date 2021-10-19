MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıKeşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Keşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 19.10.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Keşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?

Keşkül tatlısının tarifi, sofralarına bu tatlıyı eklemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevilen lezzetlerden biri olan keşkül tatlısı sürekli karıştırılarak yapılan bir sütlü tatlıdır. Peki, keşkül nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Keşkülün nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılıyor. Keşkül tatlısı içerisinde toz badem bulunan bir tatlıdır. Bu tatlıda un yer almıyor. Buğday nişastası kullanarak keşkül yapabilirsiniz. Ayrıca keşkül içerisinde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi de koymanız gerekiyor.

KEŞKÜL TARİFİ VE MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz badem

2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Servisi için:

2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.

Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi