Keşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?
Keşkül tatlısının tarifi, sofralarına bu tatlıyı eklemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevilen lezzetlerden biri olan keşkül tatlısı sürekli karıştırılarak yapılan bir sütlü tatlıdır. Peki, keşkül nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Keşkülün nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılıyor. Keşkül tatlısı içerisinde toz badem bulunan bir tatlıdır. Bu tatlıda un yer almıyor. Buğday nişastası kullanarak keşkül yapabilirsiniz. Ayrıca keşkül içerisinde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi de koymanız gerekiyor.
KEŞKÜL TARİFİ VE MALZEMELERİ
5 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
5 yemek kaşığı toz badem
2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
Servisi için:
2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
1 yemek kaşığı file Antep fıstığı
Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.
Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.