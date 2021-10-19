Keşkül tarifi ve malzemeleri – Keşkül nasıl yapılır?

Keşkülün nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılıyor. Keşkül tatlısı içerisinde toz badem bulunan bir tatlıdır. Bu tatlıda un yer almıyor. Buğday nişastası kullanarak keşkül yapabilirsiniz. Ayrıca keşkül içerisinde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi de koymanız gerekiyor.

KEŞKÜL TARİFİ VE MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz badem

2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Servisi için:

2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.

Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.