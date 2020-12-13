Kaymaçina nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım kaymaçina tarifi

Kaymaçina, Makedonya ve Kosova'daki Türkler, Arnavutlar ve Makedonlar tarafından yapılan sütlü bir tatlıdır. Türkiye'de Balkan göçmenleri dışında pek bilinmemekle beraber, son yıllarda popülaritesi artmıştır. Süt ve yumurtanın birbirine oranının ve pişirme süresinin çok hassas değerlere sahip olduğu bir tatlı türüdür. Tatlının ana şehri Gostivar olarak bilinmektedir. 1950'li yıllarda Makedonya ve Kosova'daki Türklerin ve Arnavutların Türkiye'ye göç etmesi ile Türkiye'de muhacirlerin yoğun yaşadığı şehir ve semtlerdeki bazı pastane ve kafelerde de yapılmaya başlanmıştır.

Malzemeler:



1 kg süt

6 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya



Kaymacina Yapılışı:



6 yumurta derin bir kabın içine kırılır. Üzerine 1 su bardağı da toz şeker eklenir ve köpürene kadar iyice çırpılır. Nişasta ve vanilya eklenip çırpılmaya devam edilir. Süt yavaş yavaş eklenip biraz daha çırpılır. Hazırlanan hamur yağlanmış ısıya dayanıklı bir tepsiye dökülür ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat üzeri kızarana kadar pişirilir.