Karabük Yemekleri - Karabük'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Karabük Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Karabük yemekleri genellikle sebze ağırlıklı olan yemeklerdir. Sadece sebze ağırlıklı değil aynı zamanda bu şehirde et yemekleri de bulunmaktadır. Damağına düşkün olanların mutlaka bu şehre uğrayıp bu yöresel lezzetleri tatması gerekmektedir

Meşhur Karabük Yemekleri - Karabük Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Uzun Fasulye

Bir fasulye yemeği olan uzun fasulyenin diğer fasulye yemeklerinden farklı olarak birkaç özelliği vardır. Bu fasulye yemeğinde fasulyeler hiç kırılmaz. Bundan dolayı yemeğin adı uzun fasulyedir. Kırmadan pişirilen bir yemek olan uzun fasulye yemeği mutlaka denemeniz gereken bir lezzettedir. Domates ve soğanlar ile birlikte pişirilerek hazırlanan uzun fasulye yemeği en lezzetli yemeklerden biri olarak bilinmektedir. Uzun fasulye yemeği kızgın tereyağ üzerine dökülerek hazırlanmıştır. Bundan dolayı uzun fasulye yemeği tam not almayı başarmıştır. Sizlerin de bir gün eğer yolu Karabük'e düşerse bu yemeği denemenizi ısrarla öneriyoruz.

2) Peruhi

Yemek yemeyi sevenler için en güzel hamur işlerinden olan peruhi yemeği görülmeye ve tadılmaya değer bir yemektir. Peruhi yemeği yapılması en zahmetli yemeklerden bir tanesidir. Buna karşın Karabük'te en çok yapılan yemeklerin başında peruhi yemeği gelmektedir. Süzme yoğurt ve hamur ile yapılmaktadır. Üzerine ise peynir ve kızgın tereyağ ilave edilmektedir. En sevilen lezzetlerden olan peruhi yemeği ilk lokmada tekrardan tekrardan denemek isteyeceğiniz bir yemektir. Peruhi yemeği hamuru açıldıktan sonra dörde bölünüp o şekilde servis edilmektedir.

3) Mısır Çorbası

Mısır çorbasını da daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyoruz. En lezzetli çorba yemeklerinden olan mısır çorbası içerisinde mısırın olduğu bir çorbadır. Mısır çorbasının bir özelliği vardır. O da bu çorbanın oldukça doyurucu olmasıdır. Dolayısıyla yarım kasede bu çorbayı tüketmek iyidir. Çünkü diğer yemeklere geçmeden bu çorbada doyabilmeniz mümkündür. Mısır çorbası doyurucu olmasının yanı sıra aynı zamanda lezzetlidir. Mısır çorbasını denemek isterseniz Karabük'te hemen hemen her yerde Mısır çorbası satan yerlerin olduğunu söyleyebiliriz.

4) Ev Makarnası

En sevilen makarna yemeklerinden olan ev makarnası yemeği Karabük'te oldukça ünlü bir yemektir. Ev makarnası yemeği bazı yerlerde keşli yaylım olarak da adlandırılmaktadır. Bildiğimiz erişte ile yapılan bu yemek kıyma ile de harmanlanarak yapılmış bir yemektir. Ev makarnası yemeğini mutlaka yoğurt ile birlikte denemenizi öneriyoruz. Özellikle cevizli ev makarnası servis edilişi bu şehirde yaygındır. Oldukça lezzetli ve bir o kadar da doyurucu bir yemek olarak bilinmektedir.

5) Karamancar

Karamancar yemeği Karabük'te ilk kez yapılmış olan çok güzel bir yemektir. Karalahana ile birlikte yapılmış olan bu yemeğe karamancar denilmiştir. İçerisine ise pırasa ve mısır yarması eklenmiştir. Aynı zamanda tercihe göre bu yemeğe kabak da eklenmektedir. Bu şekilde tek porsiyon ilave edilen karamancar yemeği oldukça lezzetli bir yemektir. Hem de sağlıklı bir sebze yemeği olan karamancar yemeğini de mutlaka denenecek yemekler listesine yazmanızı öneriyoruz.

6) Çullu Börek

Hamur işlerinden birisi olan çullu börek de yine Karabük şehrine özel olan bir börek çeşididir. Bu böreği diğer böreklerden ayıran birkaç özelliği bulunmaktadır. Çullu börek bakır sini ile yapılan bir yöresel börektir. Peynirli ya da kıymalı şekli ile yapılmaktadır. Aynı zamanda patatesli çullu börek de yine yaygındır. Fakat diğer böreklerden ayıran özelliği bu böreğin tereyağıdır. Organik tereyağ ile birlikte yapılan çullu börek yufkası da özel olarak hazırlanmaktadır.

7) Safranbolu Bükmesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine özel bir yemek olan Safranbolu bükmesi pideye benzeyen bir görüntüsü bulunmaktadır. Karabük'te ki en çok sevilen yemeklerden olan Safranbolu Bükmesi içerisinde ıspanak ve kıyma da ilave edilmektedir. Aynı zamanda tereyağı da yine bu yemeğin yapımında kullanılmaktadır. En sevilen hamur işi çeşididir.