Kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte Ramazan menüsünün vazgeçilmezi kadayıf tarifi

Ramazan sofranızda kadayıf tatlısına da yer vermeye ne dersiniz? Çıtır çıtır kıvamı, cevizli ya da Antep fıstıklı bu nefis tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Biz kadayıfların arasını ceviz ile lezzetlendirdik ama siz Antep fıstığıyla da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı

Çekilmiş ceviz

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Kadayıf tatlınızı hazırlamak şerbet ile başlayın. Su ve toz şekeri tencerede karıştırdıktan sonra ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kıstığınız şerbeti 15 dakika kadar daha pişirin. Ocaktan almadan önce içine limon suyunu ekleyip karıştırın. Soğuması için kenara alın.

Kadayıfı geniş bir tepside elinizle didikleyerek havalandırın. Tereyağını eritin ve kullanacağınız tepsiyi güzelce yağlayın. Kalan yağı da daha sonra kullanmak için ayırın. Kadayıfların yarısını tepsiye bastırarak yerleştirin ve başka bir tepsiyle de üzerine bastırın. Çekilmiş cevizleri de araya serpin. Daha sonra kalan kadayıfları da aynı şekilde tepsiye yayıp basın. Ayırdığınız tereyağını da kadayıfların üzerine serpin.

Tatlınızı önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin. Daha sonra farklı bir tepsi yardımıyla da diğer tarafını çevirin ve 10 dakika kadar daha pişirin. Fırından çıkarınca da birkaç dakika ılınmasını bekleyin ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin.