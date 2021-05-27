Kabaklı peynirli çekme börek tarifi: Gelinim Mutfakta kabaklı peynirli çekme börek nasıl yapılır?

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta için her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta, yeni bölümünde kabaklı peynirli çekme börek tarifiyle karşımıza çıkıyor. Akşam yemeği arayışında olan ev hanımları için bu lezzetli tarifi paylaşıyoruz. İşte, Gelinim Mutfakta kabaklı peynirli çekme börek tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

Kabaklı Peynirli Çekme Börek Yapımı İçin Malzemeler

3 Su bardağı un

1 Su bardağından 1 parmak az ılık su

2 Çay kaşığı tuz

İç harcı için;

Yarım kilo ıspanak

1 soğan 200 gram beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kabaklı Peynirli Çekme Börek Nasıl Yapılır?

Öncelikle 3 bardak unu geniş bir kaba koyup, ortasını havuz gibi açarak, suyu ve tuzu ilave edin

Bu şekilde ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yaklaşık 15 dakika kadar yoğurun.

Sonrasında hamuru 30 dakika kadar üzerini streç filmle kapatarak dinlendirin.

Hamur dinlenirken diğer yandan iç harcını hazırlayın.

Ispanağı yıkayıp, minik minik doğrayın.

İçine küp küp doğradığınız soğanı, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi de ekleyerek hafifçe elinizle harmanlayın.

Peyniri de ilave edip tekrar karıştırın.

Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya bölün.

Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açıp arasına 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üst üste koyun.

En alttaki bezeyi alarak önce elinizin üzerinde daha sonra da tezgahta ortasından kenarlarına doğru çekerek mümkün olduğunca ince olacak şekilde açın.

Kenarlarına iç malzemeden ekleyip rulo yapın.

Yağlanmış tepsiye dolayarak dizin.

Son olarak, üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ sürün.

200 derece de kızarana dek pişirin. Afiyet olsun.