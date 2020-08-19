Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır ve pişirilir? Kabak çiçeği dolması tarifi
Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması, Ege mutfağının en lezzetli tarifleri arasında yer alıyor. Kabak çiçeklerinin içi çıkartılarak hazırlanan bu lezzet, sofralarımızda meze olarak da tüketiliyor. Özellikle mevsiminde toplanan taze çiçeklerden hazırlanan taze çiçek dolması, misafir sofraları için en ideal tariflerden. Kabak çiçeği dolması tarifini merak ediyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır ve pişirilir?
Kabak çiçeği dolması tarifi meşakkatli ancak bir o kadar da enfes yemeklerden. Ülkemizde, Ege Bölgesinde yapılan bu lezzet Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında da kendisine yer buluyor. Zeytinyağlı olarak hazırlanan kabak çiçeği dolması yapımını tarifimizde bulabilirsiniz. İşte, kabak çiçeği dolması tarifi ve yapımı.
Malzemeler:
25-30 adet kabak çiçeği
2 çay bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet domates
1 tatlı kaşığı nane
Karabiber
Tuz
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım demet dereotu
Yarım kırmızı biber
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı kuş üzümü
2 adet kesme şeker
3+1 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Kabak çiçeklerini bol su ile yıkayın. İçindeki sarı kısımları, çiçekleri yırtmamaya özen göstererek koparın. Sonra bitkinin sapları koparın. Soğuk suya koyup bekletin.
Soğanı ince ince kıyın, fıstık, şeker ve ince ince doğradığınız kırmızı biberi zeytinyağı ile kavurun. Pirinçleri ve üzümü ilave ederek karıştırın. Biraz kavurduktan sonra nane ile domates rendesi ilave ederek tekrar karıştırmaya devam edin. Suyunu koyup pişirin. Altını kapattığınız tencereye ince doğranmış dereotu, karabiber, tuz, yenibahar ve tarçını ilave edin. Demlenmeye bırakın.
Demlendikten sonra hazırladığınız harcı kabak çiçeklerinin içine doldurarak tencereye dizin. Dizilen dolmaların üzerine bir-iki kaşık zeytinyağı ve tuz gezdirerek bir çay bardağı su ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin.