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GeriMutfak Tüyoları Islak hamburger evde nasıl yapılır, sosu nasıl olur? Islak hamburger tarifi ve püf noktaları
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.09.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Islak hamburger evde nasıl yapılır, sosu nasıl olur? Islak hamburger tarifi ve püf noktaları

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Islak hamburger evde nasıl yapılır, sosu nasıl olur? Islak hamburger tarifi ve püf noktaları

Islak hamburger en sevilen sokak yemeklerinden biridir. Özel hazırlanan ıslak hamburger sosu ile ağızda dağılan yumuşacık köftesiyle damak çatlatan bir tadı vardır. MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme gelen ıslak hamburger evde nasıl yapılır, sosu nasıl olur? İşte tam kıvamında ıslak hamburger tarifi ve pür noktaları…

Sokak yemekleri arasında en popüleri olan ıslak hamburgeri evinizde kolayca yapıp afiyetle yemeye ne dersiniz? MasterChef Türkiye’de şeflerin hazırladığı tam kıvamında ıslak hamburger tarifi ve malzemelerini hemen aşağıda bulabilirsiniz. 

Islak Hamburger Tarifi Malzemeleri

  • 4 adet hamburger ekmeği

Köftesi için:

  • 350 gram kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 4-5 dal maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için:

  • 5 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı ketçap
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Islak Hamburger ve Sosu Nasıl Yapılır?

Köfte için gerekli tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar koparıp hamburger köftesi şekli verin.

Yağsız tavada pişirin.

Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blender'dan geçirip püre haline getirin.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli karışımı ilave edip kaynatın.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip pişen domatesli sosun içine batırıp çıkarın.

İçlerine köfteleri yerleştirin.

Köfteleri pişirdiğiniz tavayı iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun.

Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

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