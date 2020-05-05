Hürriyet Lezizz yazarı şeften evde ramazan pidesi yapmanın püf noktaları

Ramazan ayının en sevilen yanı olan Ramazan pidesini yıl içinde hepimiz özlüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda iftardan önce fırınların önünde uzun pide kuyrukları oluşturuyor, pidemizi alınca da heyecanla evlerimize dönüyorduk. Ancak evden çıkmamaya özen gösterdiğimiz bu Ramazan’da birçok kişi pidelerini evinde yapmaya başladı. Sosyal izolasyon kuralına uyarak evden çıkmayanlar kendi imkanlarıyla mutfaklarında sıcacık pideler hazırlayıp, iftarda sofralarına konuk ediyorlar.

EVDE PİDE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

-- Pide yaparken kullandığınız mayanızın iyi olması ve fırınınızı en sıcak ayarda kullanmanız önemlidir.

-- Pidenize baklava dilimi şekli verirken elinizi sulu karışıma batırmayı unutmayın. Bu sayede pidenizin şekli pişerken korunacaktır.

-- Kaliteli bir un, pidenizin lezzetini büyük oranda etkiler.

-- Unları karıştırarak kullanmak isterseniz koyacağınız suyun oranına dikkat etmeniz gerekir.

-- Pidenizin parlak görünmesi için yumurta sarısı, un ve kaynar su ya da yoğurtlu sos kullanabilirsiniz.

Peki, evde lezzetli ve çıtır çıtır pide nasıl yapılıyor?

Malzemeler:

500 gram ekmeklik un

350 mililitre su

15 gram yaş maya

10 gram tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

Mayayı suyun içine koyarak güzelce karıştırıp, eritin.

Unu eleyerek yoğurma kabına alın. Yavaş yavaş suyun 300 mililitre kadarını ekleyin. Kalan suyu da azar azar ekleyerek karıştırın.

Tuzu ekledikten sonra hamurun sakız kıvamına gelmesini sağlayın.

Ellerinizi suya batırarak yoğurma kabından hamuru çıkarın. Bir kabın içine dökerek ortalama 20 dakika kadar bekletin.

Sonra iki eşit parçaya bölerek, hiç hava almayacak şekilde üzerini kapatın. Oda sıcaklığında hamur balon gibi şişene kadar bekletin.

Şişen hamuru yağlı kağıdın üzerine alın. Bu sırada fırın tepsisini ters çevirerek, fırınınızı 230 derecede ısıtmaya başlayın.

Pidenin kurumaması için fırının içine bir kapta su koyun. Hazırlanan yumurtalı harçtan pidenin üzerine elinizle eşit oranda dağıtın ve parmak uçlarınızla yana doğru düz çizgiler yaparak pide şeklini verin.

Susam ve çörek otunu serpin. Yağlı kağıttan hamuru sıyırarak fırın tepsisine aktarın.

Burada hamuru koyduğunuz zeminin sıcak olması bir püf noktası. Üzeri kızarıncaya kadar pişirin.