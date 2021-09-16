Hünkar beğendi tarifi: MasterChef hünkar beğendi nasıl yapılır?

Çekirdeksiz taze patlıcanla bir efsaneye dönüşen hünkar beğendi, bir de yumuşacık lokum gibi pişmiş etiyle buluştuğunda tadından yenmez. MasterChef hünkar beğendiyi hazırlamaya hazırsanız, işte Somer Şef imzasıyla hünkar beğendir tarifi ve malzemeleri…

Hünkar Beğendi Malzemeleri

Eti için:

600 gram kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Beğendisi için:

4 adet patlıcan

1,5 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

Hünkar beğendi için patlıcanları ocağın üzerinde ya da fırında közleyin ve kenara alın.

Kuru soğanı ve domatesi yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tavada kızdırıp soğanları yağda kavurun.

Sarımsağı da kıyıp soğanlara ilave ettikten sonra kısa bir süre daha kavurmaya devam edin.

Kuşbaşı eti de soğanlara ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Suyunu çektikten sonra domates salçası, tuz ve karabiberi ilave edin.

Salçanın kokusu çıkınca domatesleri de ekleyin.

2 su bardağı da sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar tencerenin kapağını hiç açmadan pişmeye bırakın.

Diğer yandan beğendi için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın.

Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun.

Patlıcanları ve sütü de kontrollü ve azar azar ekleyerek kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Son olarak tuz ve karabiberle birlikte kaşar peyniri de ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Beğendiyi tabakların ortasına yerleştirip üzerine eti koyun ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.