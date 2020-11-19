Humus tarifi: Humus nasıl yapılır?
Humus yapmak isteyenler bu mezenin tarifini öğrenmek istiyorlar. Sofraların sevilen lezzetlerinden biri olan humus özellikle ziyafet yemeklerinde sıkça tercih ediliyor. Peki humus nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı ile ilgili detaylar
Humusun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Özellikle akşam yemeklerinde yapılan humus mezesinin yapılışı araştırılıyor. Bu mezenin yapılışında kullanılan malzemeler arasında nohut, tahin, domates, sarımsak, toz biber, zeytin yağı, limon suyu ve maydanoz da bulunuyor.
2 su bardağı nohut
5 yemek kaşığı tahin
1 adet domates
4 diş sarımsak
Kimyon
Toz biber
Zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Maydanoz
Kornişon turşu
HUMUS NASIL YAPILIR?
Nohutu bir gece önceden suya koyun. Bir tencerede iyice pişene kadar haşlayın ve suyunu süzün İnce delikli süzgeçten iki defa geçirin. Sarımsağın kabuklarını soyup ezin. Ezip püre haline getirdiğiniz nohuta tahin, limon suyu, tuz ve sarımsağı ekleyin. Humusu servis tabağına alın. Üzerine kimyon, toz biber serpip zeytinyağı gezdirin.
Son olarak domates, maydanoz ve turşu ile süsleyip servis edin.
Afiyet olsun...