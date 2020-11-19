Humus tarifi: Humus nasıl yapılır?

Humusun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Özellikle akşam yemeklerinde yapılan humus mezesinin yapılışı araştırılıyor. Bu mezenin yapılışında kullanılan malzemeler arasında nohut, tahin, domates, sarımsak, toz biber, zeytin yağı, limon suyu ve maydanoz da bulunuyor.

HUMUS TARİFİ

2 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

1 adet domates

4 diş sarımsak

Kimyon

Toz biber

Zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Maydanoz

Kornişon turşu

HUMUS NASIL YAPILIR?

Nohutu bir gece önceden suya koyun. Bir tencerede iyice pişene kadar haşlayın ve suyunu süzün İnce delikli süzgeçten iki defa geçirin. Sarımsağın kabuklarını soyup ezin. Ezip püre haline getirdiğiniz nohuta tahin, limon suyu, tuz ve sarımsağı ekleyin. Humusu servis tabağına alın. Üzerine kimyon, toz biber serpip zeytinyağı gezdirin.

Son olarak domates, maydanoz ve turşu ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun...