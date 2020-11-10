Hörre çorbası nedir, nasıl yapılır? Hörre çorbası malzemeleri ve yapılışı

Hörre çorbası, son yılların en popüler kış tatili mekanlarının başında gelen Kars'a özgü bir lezzet. Yapılışı oldukça kolay olan bu lezzetli hörre çorbasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir iki nokta var. Çorbanızın lezzetli olması için unu yakmadan ancak rengi dönüşene dek kavurmak ve çorbanın topaklanmaması için sık sık karıştırmak.

HÖRRE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER



• 2 - 2,5 yemek kaşığı tereyağı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı salça

• 3 yemek kaşığı un

• 4-5 bardak su



HÖRRE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 kaşık tereyağı ile un, kısık ateşte kavurulur. 5 bardak su eklenir, tuz ve karabiber ilave edildikten sonra başka bir tavada yarım kaşık tereyağı eklenip akabinde salçası ilave edilir. Bu karışımı çorbanın üzerine gezdirildikten sonra, sıcak olarak servis yapılır.