Hıngel nasıl yapılır, nedir? Hıngel mantısı tarifi ve malzemeleri

En meşakkatli mantı çeşitlerinden olan hıngel, ince açılmış hamur üzerine iç malzemesi konduktan sonra üzerine eklenen yoğurduyla damakta enfes tat bırakıyor. Eğer mantıyı seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, adım adım hıngel yapımı.

Yapımı için malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

İç harcı:

3 adet orta boy patates (haşlanıp, ezilmiş)

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

Tuz

Kırmızıbiber

Karabiber

Hıngel tarifi Nasıl yapılır?

Su, yumurta ve tuzu uygun bir kaseye koyarak mantı hamurunu biraz katı kıvama gelinceye kadar yoğurun.

Diğer taraftan da ince doğranmış soğan, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu önceden haşlayıp ezdiğiniz patatese ekleyerek iç harcı hazırlayın.

Yoğurduğunuz hamurdan bezeler alın.

Alınan her bir bezeyi mümkün olduğu kadar incecik açın.

Açtığınız hamuru yaklaşık 2 santimetre boyunda, kare şeklinde kesin ve ortasına hazırladığınız iç harcı ekleyip kenarlarından bastırarak üçgen şeklinde kapatın.

Mantılarınızı tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün.

Üzeri için sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını hazırlayın. İsterseniz tereyağına pulbiber de ekleyebilirsiniz.

Haşlanan hamurları süzdükten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağını üzerine gezdirerek servis edin.

Dilerseniz patatesli hıngeli yoğurtsuz da hazırlayabilirsiniz.

Fakat Kıymalı harç ile yaptıysanız mutlaka yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...