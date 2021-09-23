Haytalı nedir, nasıl yapılır? Haytalı tatlısı tarifi ve malzemeleri

Haytalı Nedir?

Adını bu tatlıyı yaratan köyün adından alan Haytalı, söylenene göre köyün fakir bir köy oluşundan tatlı olarak mısır unu ve sütün karışımından yapılan muhallebiyi gerçek bir gül suyu üzerine koyularak ikram edilerek ortaya çıkmıştır.

Haytalı Tatlısı Tarifi Malzemeleri

2,5 yemek kaşığı toz şeker

2,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı soğuk süt

Buzu için:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı gül suyu

Yarım çay bardağı toz şeker

Kırmızı gıda boyası

Üzeri için:

3 top vanilyalı dondurma

Haytalı Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Haytalının muhallebisi için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın.

Nişastayı süte ekleyip içinde iyice çözünmesini sağlayın.

Nişastalı süt karışımını hızlı hızlı karıştırarak kaynayan şekerli suya ilave edin.

Kıvamı koyulaşana dek karıştırarak pişirmeye devam edin.

Cam tepsinin tabanını hafifçe ıslatın ve koyulaşan muhallebiyi tepsiye boşaltın.

Soğuması için buzdolabına kaldırın.

Bu esnada su ve şekeri bir kapta şeker eriyene kadar karıştırın.

Ardından içine gül suyu ve 1 damla gıda boyası ekleyin.

Yeniden karıştırıp donması için buzluğa kaldırın.

Muhallebiyi dilimleyip tabaklara alın.

Üzerine pembe buz kırıkları ilave edin.

Son olarak bir top da dondurma ekleyin ve bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun!

Haytalı ile Bici Bici Aynı Mıdır?

Haytalı görünüş itibariyle bici biciye benzese de bici bici den farkı, içine kırılmış buzlar yerine sütlü dondurma konmasıdır. Haytalı tatlısının aromalı kısmı da hem renk hem tat açısından daha farklıdır.