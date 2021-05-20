Haşhaşlı revani tarifi: Haşhaşlı revani nasıl yapılır?
Revani, Osmanlı mutfağından günümüze gelen nefis bir tatlı. Yapımı da oldukça basit. Haşhaşlı revani de ayrı bir lezzetli. Dilerseniz hamuruna limon veya kabuğu da ekleyebilirsiniz. Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte haşhaşlı revani tarifi...
Revani tatlısını hazırlarken bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ayrıca yumurta ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırparsanız kekiniz daha güzel olacaktır. Denemek isteyenler için haşhaşlı revani tarifi hemen aşağıda.
MALZEMELER:
3 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
1 su bardağı irmik
Yarım su bardağı haşhaş
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için:
3 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Üzeri için:
1 su bardağı süt
1 paket krem şanti
NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Şekeri ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın. Soğuması için kenara bırakın.
Yumurta ve şekeri derin kasede iyice çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine haşhaş, un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip güzelce karıştırın. Daha sonra kekinizi tepsiye alın ve fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Kekiniz piştikten sonra dilimleyin ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin.
Son olarak krem şanti ve sütü bir kasede çırpın. Tatlınızı hazırladığınız krem şanti ile süsleyip servis edebilirsiniz.