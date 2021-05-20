Haşhaşlı revani tarifi: Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

Revani tatlısını hazırlarken bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ayrıca yumurta ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırparsanız kekiniz daha güzel olacaktır. Denemek isteyenler için haşhaşlı revani tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Şekeri ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın. Soğuması için kenara bırakın.

Yumurta ve şekeri derin kasede iyice çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine haşhaş, un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip güzelce karıştırın. Daha sonra kekinizi tepsiye alın ve fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Kekiniz piştikten sonra dilimleyin ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Son olarak krem şanti ve sütü bir kasede çırpın. Tatlınızı hazırladığınız krem şanti ile süsleyip servis edebilirsiniz.