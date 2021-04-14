Güveç tarifi: Etli, sebzeli güveç nasıl yapılır?

Demir ve vitamin deposu olarak bilinen kırmızı et, protein bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle hem diyet listeleri hem de Ramazan menülerinde kendine yer edinmiştir. Kas gelişimini desteklediği için, haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Malzemeleriniz hazırsa pişirme önerileri ve püf noktalarıyla klasik güveç tarifine başlayabiliriz.

Etli, Sebzeli Güveç Malzemeleri

1- 1.5 kilogram kuzu kol eti (kemiksiz ve küçük doğranmış)

1 büyük boy soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

10 diş sarımsak

2 sivri biber

1 büyük boy patates

4 orta boy domates

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı domates salçası

Etli, Sebzeli Güveç Nasıl Yapılır?

İlk önce bütün malzemeleri yıkayıp kurulayın ve kenarda bekletin.

Ardından piyazlık doğradığınız soğanları ve etleri zeytinyağında kavurun. Tuz ve biberi ekleyip ocaktan alın.

Kavurduğunuz soğanlı eti güveçlerin dibine yağıyla birlikte paylaştırın. Sarımsakları soyup ikiye bölün.

Sonrasında sivri biberleri temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri soyup iri parçalara bölün. Patatesi soyup elma dilim ya da iri küp şeklinde dilimleyin.

Bütün bu malzemeleri derin ve geniş bir kaba koyup karıştırın.

Tuz, biber, kekik, naneyi ve suda ezdiğiniz salçayı da ekleyip tekrar karıştırın.

Bu karışımı etlerin üzerine yayın. Güvecin ağzını kapakla ya da alüminyum folyoyla kapatın.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında en az 2 saat pişirin. Şimdiden afiyet olsun.