Güllaç nasıl yapılır? Gül suyu ile yapılan güllaç tarifi

Güllaç, iftar sofralarının olmazsa olmazıdır. Hafif bir sütlü tatlısı güllacı hazırlarken birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var. Güllaç hazırlarken tam yağlı süt kullanılmalı. Böylece tatlınız daha lezzetli olacaktır. Ayrıca, yapraklar sütü iyice emip yumuşak hale gelmeli ve süt miktarı güllaç diliminin altından damlayacak kadar fazla olmamalı. Bununla birlikte sütünüzün fazla kaynar olmamasına özen gösterin. Sütü ocaktan alıp 10 dakika kadar ılımasını bekleyin.

Tatlının şeker oranı da oldukça önemli. İftardan sonra tüketilen fazla şekerli güllaç, sağlık açısından çok doğru bir tercih olmaz. Şeker gibi gül suyunun miktarı da doğru ayarlanmalı. Fazla eklenen gül suyu, hoş bir koku yerine baskın bir tat verebilir. Farklı aromalar isterseniz de süte vanilya da ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

10 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

1,5 litre süt

2 yemek kaşığı gül suyu

1 su bardağı çekilmiş fındık

Üzeri için;

Vişne

1 çay bardağı file Antep fıstığı

Nar

NASIL YAPILIR?

İlk olarak sütü tencereye alın ve şekeri de ekleyip karıştırın. Ancak sütü kaynatmayın. Daha sonra 1 su bardağı sütü daha sonra kullanmak için kenara ayırın. 5 adet güllaç yaprağını tepsiye yerleştirin. Yapraklar ıslanacak şekilde üzerine bir kepçe yardımıyla sütü ilave edin. Yapraklar ıslandıktan sonra iri çekilmiş fındığı serpin. Üzerine de kalan 5 güllaç yaprağını ıslatıp yerleştirin.

Önceden ayırdığınız 1 su bardağı süte gül suyu ekleyin. Ardından tatlınızın üzerine dökün ve dinlendirmek için buzdolabına kaldırın. Buzdolabından çıkardığınız tatlınızın Antep fıstığı, nar veya vişne ile süsleyip servis edebilirsiniz.