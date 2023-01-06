Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası tarifi ve malzemeleri || Evde kolay soğuk baklava pastası nasıl yapılır?

Son zamanların en popüler tatlılarından soğuk baklava farklı bir sunumla sofralarınıza geliyor. Soğuk baklava pastası tarifi misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli tatlılardan biri olacak. Peki, soğuk baklava pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, soğuk baklava pastası tarifi ve yapılışı

SOĞUK BAKLAVA PASTASI MALZEMELERİ

Keki için;

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Kreması için;

2 paket krema

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

100 gram beyaz çikolata

Keki ıslatmak için;

2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

3 yemek kaşığı kakao

İçi için;

1 paket bitter çikolata

1 çay bardağı toz antep fıstığı

Soğuk baklava pastası NASIL YAPILIR?

Öncelikle keki için gerekli tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırpın ve 180 derecelik fırında pişirin.

Diğer yandan kremasını hazırlayın. Sütü tencereye alı. Şekeri ekleyip iyice karıştırın. Ardından nişasta ve ununu ekleyerek çırpmaya devam edin. Kıvam almaya başlayınca kremasını, en son da beyaz çikolatayı ekleyerek beş dakika kadar daha pişirin. Ocağın altını kapatığ soğumaya bırakın

İçi için; bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Fırından çıkan keki yatay olarak ikiye bölün ve önce ilk katını sütün bir kısmı ile ıslatın. Üzerine kremasını ve onun da üzerine çikolata kremasını dökün. Daha sonra ikinci katını üzerine kapatarak süt ile ıslatın.

En üste kakaoyu süzgeçten geçirerek serpiştirin. Dilerseniz çilek veya meyvelerle süsleyip servis edin. Afiyet olsun...