Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası tarifi ve malzemeleri || Evde kolay soğuk baklava pastası nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta sopuk baklava pastası tarifi günün aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Çayın yanına hafif ve nefis bir tatlı alternatifi olan soğuk baklava pastası keki ve kremasıyla pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Peki, soğuk baklava pastası nasıl yapılır? İşte, Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası tarifi ve malzemeleri...
Son zamanların en popüler tatlılarından soğuk baklava farklı bir sunumla sofralarınıza geliyor. Soğuk baklava pastası tarifi misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli tatlılardan biri olacak. Peki, soğuk baklava pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, soğuk baklava pastası tarifi ve yapılışı
SOĞUK BAKLAVA PASTASI MALZEMELERİ
Keki için;
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı un
Kreması için;
2 paket krema
2 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
100 gram beyaz çikolata
Keki ıslatmak için;
2,5 su bardağı süt
Üzeri için;
3 yemek kaşığı kakao
İçi için;
1 paket bitter çikolata
1 çay bardağı toz antep fıstığı
Soğuk baklava pastası NASIL YAPILIR?
Öncelikle keki için gerekli tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırpın ve 180 derecelik fırında pişirin.
Diğer yandan kremasını hazırlayın. Sütü tencereye alı. Şekeri ekleyip iyice karıştırın. Ardından nişasta ve ununu ekleyerek çırpmaya devam edin. Kıvam almaya başlayınca kremasını, en son da beyaz çikolatayı ekleyerek beş dakika kadar daha pişirin. Ocağın altını kapatığ soğumaya bırakın
İçi için; bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
Fırından çıkan keki yatay olarak ikiye bölün ve önce ilk katını sütün bir kısmı ile ıslatın. Üzerine kremasını ve onun da üzerine çikolata kremasını dökün. Daha sonra ikinci katını üzerine kapatarak süt ile ıslatın.
En üste kakaoyu süzgeçten geçirerek serpiştirin. Dilerseniz çilek veya meyvelerle süsleyip servis edin. Afiyet olsun...