Gelinim Mutfakta çökertmeden çıkan tavuk tarifi: Tavuk çökertme nasıl yapılır?

Sıradan kebap tariflerinden sıkılanlar ve kebabın en güzel halini evde denemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Tavuklu çökertme kebabı. İncecik doğranan, çıtır çıtır patatesler, güzelce pişirilmiş etlerle buluşuyor, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla sunuma hazırlanıyor. İşte tavuklu çökertme kebabı tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

Çökertmeden çıkan tavuk tarifi

2 adet tavuk göğsü

2 adet orta boy patates

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yoğurt Sos için;

2 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

Domates Sos için;

5 yemek kaşığı Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

2 adet domates

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

Yarım kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Çökertmeden çıkan tavuk nasıl yapılır?

Tavukları şerit halinde doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını kızdırın ve tavukları içine alıp, kavurun. Patatesleri soyun. Kibrit çöpü gibi kesin, patatesleri yıkayın, iyice sıkın ve ayçiçeği yağında iyice kızartın. Sarımsaklı yoğurdunuzu hazırlayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın domates salçasını ekleyin ve karıştırın. sarımsağı ezin ve ekleyin. Domatesleri küp olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin. Bir tur çevirin. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın. servis tabaklarının altına kızarttığınız patatesleri yayın. Üzerine sırasıyla yoğurt, domates sos ve tavukları yerleştirin. Nane ve pul biber serperek servis edin