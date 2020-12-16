Yılbaşı menüsü için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül'den nefis yemek tarifleri

Karidesli deniz börülcesi salatası tarifi Deniz börülcesi özellikle Ege'de balık ve meze sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Karidesi söylemeye zaten gerek yok. Sizin için bu iki lezzeti tek tabakta bir araya getiren nefis bir tarifimiz var. Çok da pratik olan bu tarifi mutlaka siz de denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...