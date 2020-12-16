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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 13:17 | 

Yılbaşı menüsü için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül'den nefis yemek tarifleri

Pandemiyle mücadele önlemleri kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle bu yıl hepimiz yeni yıla evlerimizde gireceğiz. Hürriyet Lezizz yazarı Rüzgar Sünbül, sizin için yılbaşı gecesi dört kişilik bir sofrayı donatmanıza yardımcı olacak çok ekonomik bir menü hazırladı. Aile boyu keyifli vakit geçirmenize yardımcı olacak bu nefis tarifleri mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
1Balkabağı çorbası tarifi
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Balkabağı çorbası tarifi

Çorbalar, her türlü sofrada yemeğe başlamak için en doğru seçenek. Özellikle kış aylarında çorbasız sofra olmaz. Birkaç temel malzemeyle hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz bu balkabağı çorbası tarifini sakın kaçırmayın. İşte tarifi…

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2Pancarlı humus tarifi
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Pancarlı humus tarifi

Geleneksel mezelerimizden olan humus son dönemde haklı popülerliğini yeniden kazandı. Özellikle içine eklenen pancar, avokado gibi malzemelerle lezzetli katlanan humus her sofrada mutlaka bulunmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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3Karidesli deniz börülcesi salatası tarifi
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Karidesli deniz börülcesi salatası tarifi

Deniz börülcesi özellikle Ege'de balık ve meze sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Karidesi söylemeye zaten gerek yok. Sizin için bu iki lezzeti tek tabakta bir araya getiren nefis bir tarifimiz var. Çok da pratik olan bu tarifi mutlaka siz de denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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4Kereviz salatası tarifi
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Kereviz salatası tarifi

Kış sebzelerinden kerevizin seveni de sevmeyeni de çoktur ancak lezzetini bir kez keşfeden de bir daha vazgeçemez. Özellikle yoğurtlu kereviz salatası hem çok pratik hem de çok nefistir. Evde mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifimize geçiyoruz...

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5İç pilavlı tavuk tarifi
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İç pilavlı tavuk tarifi

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazlarındandır fırında tavuk. Hele bir de iç pilavlı oldu mu tadına asla doyum olmaz. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde oldukça pratik bir biçimde pişirebileceğiniz iç pilavlı tavuk için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin, afiyet olsun...

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6Düşes patates tarifi
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Düşes patates tarifi

Fransa mutfağına ait bir tarif olan düşes patates, et yemeklerinin yanında şık bir eşlikçi arayanların favorisi olacak. Muskat ve sarımsağın aroma kattığı bu nefis patateslerin görüntüsü biraz göz korkutabilir ancak yapılışı çok kolay. İşte nefis düşes patates yapımı için kolay tarifi...

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7Şuba salatası tarifi
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Şuba salatası tarifi

Rengarenk bir salata olan şuba salatası, Rusya'nın ve geçmişte SSCB'nin parçası olan ülkelerin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de çok sevilen şuba salatası çay saatlerinde de kutlama sofralarında da yerini kolayca alabilir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu salatanın tarifini kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun...

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8Marlenka tarifi
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Marlenka tarifi

Marlenka, genellikle medovik diye bilinen ve Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin mutfaklarında çok sık görülen ballı pastanın bir versiyonu. Süt reçeli de diyebileceğimiz kondanse (yoğunlaştırılmış) süt ve fındık ile lezzet kazanan bu pasta, çok zor ya da zahmetli gibi görünebilir ama lezzeti her şeye değer. Mutlaka deneyin, şimdiden elinize sağlık...

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9Yeni yıl kurabiyesi tarifi
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Yeni yıl kurabiyesi tarifi

Yeni yıla girerken şık sofralar kurmak elden geldiğince herkesin çabasıdır. Özellikle renkli kurabiyeler sofranıza hem tat hem de sevimlilik kadar. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak dilediğiniz gibi şekil verebileceğiniz yeni yıl kurabiyesi için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte tarifimiz...

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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