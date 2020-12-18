Yılbaşı menüsü için birbirinden nefis farklı tatlı ve pasta tarifleri
Sofradan tatlısız kalkmak olmaz... Hele yılbaşı sofralarında mutlaka güzel tatlılar ve pastalar olmalıdır. Sizin için yılbaşı sofranıza renk ve tat katacak, ailenizle yediğiniz yemeği mükemmel bir finalle sonlandıracak farklı tatlı ve pasta tarifleri hazırladık. İşte nefis lezzetlerimiz...
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Kadife tatlısı tarifi
Kadife tatlısı, ABD’de çok yaygın olan “red velvet cake” yani “kırmızı kadife pasta”nın Türkiye’deki adı. Özellikle görüntüsü ile kalpleri çalan kadife tatlısını evde yapmak da aslında çok kolay. Temelde bir kek ile bir kremadan ibaret olan kadife tatlısı için malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Siz de mutlaka deneyin, afiyet olsun…
Marlenka, genellikle medovik diye bilinen ve Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin mutfaklarında çok sık görülen ballı pastanın bir versiyonu. Süt reçeli de diyebileceğimiz kondanse (yoğunlaştırılmış) süt ve fındık ile lezzet kazanan bu pasta, çok zor ya da zahmetli gibi görünebilir ama lezzeti her şeye değer. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül hazırladı. Mutlaka deneyin, şimdiden elinize sağlık...
Armut en lezzetli ve sevilen meyvelerin biri. Tatlılara da çok yakışıyor doğrusu. Belle Helene benzeri bu enfes tatlı da armutla yapılıyor ancak lezzetini zerdeçal ve beyaz çikolatadan alıyor. Tarifi Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Trifle, İngiltere’den dünyaya yayılmış çok lezzetli bir tatlı. Meyve, krema, bisküvi gibi farklı lezzetleri bir araya getiren bu hafif tatlı, sunumuyla da çok şık. Biz bu kez çilekli trifle yaptık ama orman meyveleri de bu lezzete çok yakışıyor. O zaman gelsin çilekli trifle tarifimiz…
Yeni yıla girildiğinde güzel bir pasta kesmek adettendir. Bu pastaların yılbaşına yakışır güzellikte olması da şarttır. Genelde yılbaşında kütük pastalar hazırlanır ama bu kez biz size göz alıcı güzellikte bir çam ağacı pastası tarifiyle geliyoruz. Bu tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu hazırladı. Yeni yılda umutlarınız çam ağacı gibi hep yeşil kalsın diye... Mutlu yıllar...
Çikolatalı tatlıların başında gelen sufle, tatlı krizi yaşayanlar için vazgeçilmez lezzetler arasında yer tutuyor. Fransa kökenli olan sufle son zamanlarda popüler olduktan sonra, birçok kişi de evde bu tatlıyı denemek için araştırmalarını yapmaya başladı. Yapım aşaması keke benzese de sufle yapımının püf noktasını pişirme süresi oluşturuyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay sufle tarifi ve malzemeleri.
Sütlü tatlılar hem pratik hem de hafif oldukları için sofralarımızın vazgeçilmezi. Üstelik neredeyse her yemekten sonra da keyifle tüketilebiliyorlar. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu sizin için nefis bir sütlü tatlı tarifi hazırladı. Cennet hurmasının lezzet kattığı bu damla sakızlı muhallebiyi siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...
Dünyanın en kolay pasta tarifine hoş geldiniz! Pandispanyanın üzerine krem şanti ve pişmaniye eklenmesiyle elde edilen pişmaniyeli kokoş pasta herkesin mutfak dağarcığında bulunmalı. Sıkışık zamanlarınızı kurtaracak bu nefis pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte pişmaniyeli kokoş pasta tarifimiz…
Almanya'nın favori lezzetleri arasında yer alan windbeutel, krema dolgusu ve yumuşacık hamuruyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Muz ve mandalina ya da isteğe göre mevsim meyveleriyle de hazırlanabilen kreması ise bu tatlıyı farklılaştıran özelliklerden bir tanesi. Ayrıca hamuru hiçbir şekilde sönmüyor ve kolay kolay da bayatlamıyor. İşte klasik tatlılara farklı bir soluk getiren windbeutel tarifi sizlerle...
Mutfağımızda sütlü tatlıların yeri oldukça büyük. Özellikle sütlaç hem evlerde hem de pastanelerde olmazsa olmaz bir lezzettir. Geleneksel sütlaç çok sevilir ama bir de kremalı sütlaç var ki mutlaka tadılması gereken bir lezzettir. Evde kolayca yapabileceğiniz kremalı sütlaç için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…
Son dönemin en popüler sütlü tatlılarından biri fincan tatlısı. Fincana dökülüp soğutulduktan sonra tabağa çıkarılarak servis edilen fincan tatlısının servisi ise yapanın gönlüne göre değişiyor. Kimi tatlının dışını Hindistan cevizine buluyor, kimi de çikolata, sos ya da meyvelerle süslüyor. Seçimi size bırakıyor ve tatlımızın tarifine geçiyoruz. İşte fincan tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Güzel bir pasta için en önemli basamak pandispanyadır. Keki yumuşacık sünger kıvamında yapmak da marifet ister. Ancak bu tarifle tam da istediğiniz pandispanyayı elde edebilirsiniz. İster pasta için kullanacağınız isterseniz de üzerine pudra şekeri dökerek yiyebileceğiniz bu keki çok seveceksiniz. Sünger kek olarak da bilinen ‘sponge keki’ evde bulunan birkaç malzeme ile yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Kahve ile tatlının efsanevi birlikteliği olan tiramisu, bir İtalyan tatlısı. Son yıllarda Türkiye'de alabildiğine popüler olan tiramisu evlerde kekle de yapılıyor ama asıl tarifi kedidili bisküvi ile olanı. Sizin için nefis bir orijinal tiramisu tarifi hazırladık. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Cheesecake yapımı biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmayan enfes bir tatlı. Hele ki üzerine mevsim meyveleriyle güzel de bir sos yaparsanız tadından yenmiyor. Örneğin vişneli cheesecake… Kıpkırmızı vişnenin lezzetin yanı sıra güzel bir görüntü de kattığı vişneli cheesecake’in malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Çikolatalı tatlıları sevenlerin favorisi, vazgeçilmez bir lezzettir profiterol. Çıtır şu hamurunun içindeki mis gibi pastacı kreması ve üzerindeki nefis çikolata sosuyla adeta bağımlılık yapan profiterol biraz dikkatle evde de yapılabilir. Evde profiterol yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte enfes ev yapımı profiterol tarifimiz…
Alaska tatlısı, hem çok pratik hem de lezzetli bir tatlı. Puding ve bisküviyle yapılan bu sütlü tatlıdan bir kaşık alan tiryakisi oluyor. Fırın vs. de gerektirmediği için her evde kolayca yapılabilen Alaska tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz…
Kedi dili bisküvi evde kolayca tatlı ve pasta yapmak isteyenlerin kurtarıcılarından. Biraz ıslattıktan sonra üzerine dilediğiniz kremayı eklemeniz yeterli. Bu tarifimizde yer alan kedi dili pasta da tam şu şekilde hazırlanan, inanılmaz pratik bir lezzet. Zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak kedi dili pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Bu pastanın dışını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hatta hiç süslemeseniz bile olur zira bu pastanın lezzetinin sırrı içinde. Kekinde badem unu, kremasında ise fındık ezmesi bulunan fındık kremalı pasta, yiyen herkesin bayılacağı bir lezzet. Sizin de mutlaka denemeniz gereken bu pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Çok kolay bir pasta tarifimiz var için. Bu pastayı yapmak için ne uzun uzun kek çırpmanız gerekiyor ne de fırınla uğraşmanız. Tek ihtiyacınız olan bir krep tavası, bir de ocak. Dünyanın en pratik ve en lezzetli pastalarından birinin tarifini sizin için hazırladık. En yakın zamanda denemeye ne dersiniz?
Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...