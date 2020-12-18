Yılbaşı menüsü için birbirinden nefis farklı tatlı ve pasta tarifleri

Marlenka tarifi Marlenka, genellikle medovik diye bilinen ve Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin mutfaklarında çok sık görülen ballı pastanın bir versiyonu. Süt reçeli de diyebileceğimiz kondanse (yoğunlaştırılmış) süt ve fındık ile lezzet kazanan bu pasta, çok zor ya da zahmetli gibi görünebilir ama lezzeti her şeye değer. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül hazırladı. Mutlaka deneyin, şimdiden elinize sağlık...