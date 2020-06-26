Vişneli cheesecake tarifi
Cheesecake yapımı biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmayan enfes bir tatlı. Hele ki üzerine mevsim meyveleriyle güzel de bir sos yaparsanız tadından yenmiyor. Örneğin vişneli cheesecake… Kıpkırmızı vişnenin lezzetin yanı sıra güzel bir görüntü de kattığı vişneli cheesecake’in malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Tabanı için:
- 200 gram tahıllı bisküvi
- 60 gram eritilmiş tereyağı
Peynirli harcı için:
- 600 gram labne peynir
- 400 mililitre sıvı krema
- 1 su bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- Yarım limon suyu
Vişne sosu için:
- 500 gram vişne
- 5 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı nişasta
Vişneli cheesecake tarifi Nasıl yapılır?
Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz haline getirin.
Tereyağını eritip bisküvilere ekleyin ve güzelce karıştırın.
Kelepçeli kalıbın tabanını fırın kağıdı ile kaplayın ve kelepçeyi takın.
Fırın kağıdından 2 adet şerit kesip + şeklinde kalıba yerleştirin.
Kalıbın altını da alüminyum folyoyla sarın.
Hazırladığınız bisküvili harcı kalıba aktarıp bir su bardağı yardımıyla bastırarak sıkıştırın.
Kalıbı buzdolabına kaldırıp donmasını bekleyin.
Peynirli harç için labne ile kremayı çırpın.
Şekeri de ekleyip çırpmaya devam edin.
Yumurtaları da ilave edip çırptıktan sonra nişasta, vanilya ve limon suyunu ekleyerek homojenleşene kadar çırpmaya devam edin.
Peynirli harç hazır olunca kalıbı dolaptan çıkarıp peyniri bisküvinin üzerine aktarın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Kalıbı fırın tepsisine yerleştirin. Kalıbın etrafına ılık su ekleyin.
Cheesecake’i fırına verip 10 dakika pişirdikten sonra dereceyi 160’a indirip cheesecake’i 50 dakika daha pişirin.
Bu sürenin sonunda fırını kapatıp cheesecake’in 1 saat fırının içinde soğumasını bekleyin.
Bu esnada vişnelerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayın.
Vişneleri tencereye alıp üzerine şekeri ve suyu ekleyin.
Nişastayı yarım su bardağı suda ezip vişnelere ilave edin.
Sosu kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ardından soğumasını bekleyin.
Soğuyan sosu cheesecake’in üzerine gezdirin.
Buzdolabında en az 3 saat soğuttuğunuz cheesecake’i kalıptan çıkarıp servis edin. Afiyet olsun…