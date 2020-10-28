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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.10.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Pişmaniyeli kokoş pasta tarifi

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Pişmaniyeli kokoş pasta tarifi
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Dünyanın en kolay pasta tarifine hoş geldiniz! Pandispanyanın üzerine krem şanti ve pişmaniye eklenmesiyle elde edilen pişmaniyeli kokoş pasta herkesin mutfak dağarcığında bulunmalı. Sıkışık zamanlarınızı kurtaracak bu nefis pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte pişmaniyeli kokoş pasta tarifimiz…

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet hazır pandispanya kek
  • 1 paket sade krem şanti
  • 1 paket kakaolu krem şanti
  • 1 litre süt
  • 1 kutu pişmaniye
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 su bardağı ılık su

Pişmaniyeli kokoş pasta tarifi Nasıl yapılır?

Kahveyi suda eritin.

Kakaolu ve sade krem şantiyi ayrı ayrı kaselerde kutunun üzerindeki ölçüde sütle çırpıp hazırlayın.

Kekin tabanına kahveden gezdirip ıslatın.

Üzerine kakaolu krem şantiyi yayın.

Kekin üst katını yerleştirip onu da kahveyle ıslatın.

Üstünü ve en dışını sade krem şantiyle kaplayın.

Keki servis edeceğiniz zaman pişmaniyeyi didikleyip pastanın üzerine ve kenarlarına yapıştırın.

Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun...

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