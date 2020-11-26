Kahvenin çayın en iyi arkadaşı birbirinden nefis kek tarifleri
Çayların kahvelerin olmazsa olmazıdır kekler. Havuçlusu, kakaolusu, limonlusu, tarçınlısı derken herkesin favori keki farklıdır ama kek sevmeyen de yoktur. Sizin için Hürriyet Lezizz'in en sevilen kek tariflerinden bir seçki yapalım dedik. Eminiz hepsini çok beğeneceksiniz. Afiyetler olsun...
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Vişneli brownie tarifi
Güzel bir brownie'ye kim 'hayır' diyebilir? Hele bir de vişne soslu olursa tadından yenmez. Çayın kahvenin en yakın dostu olacak vişneli brownie'yi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Vişne mevsiminde mutlaka denemeniz gereken vişneli brownie'yi kışın da dondurulmuş vişne ile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...
İrlanda’nın dünya çapında en tanınmış lezzetlerinden biri elmalı kek. Bildiğimiz keklere kıyasla daha pürüzlü bir yapısı ve görümü olan İrlanda usulü elmalı kek, süt, yumurta ve şekerden oluşan custard sos ile birlikte servis ediliyor. Siz de farklı bir kek ararsanız İrlanda usulü elmalı kekimizi ve custard sos tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Yoğurtlu kek, evde yapabileceğiniz en pratik ve lezzetli keklerden. Muhteşem vanilya kokusuyla kahveyle de çayla da çok yakışan yoğurtlu kek, herkesin mutfak dağarcığında mutlaka bulunmalı. Zor zamanlarda her evde bulunan az sayıda malzemeyle yapabileceğiniz yoğurtlu kekin tarifi aşağıda. Afiyet olsun...
Zaten çok lezzetli olan keki daha da keyifli hale getirmek ister misiniz? Nasıl diye soruyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey toz puding. Canınız hangi çeşidi istiyorsa kekinize ona göre puding katabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve pratik pudingli kek nasıl yapılır? Tarifi bizden denemesi sizden…
Islak kek, zamansız bir klasik. Çayla, kahveyle ya da tek başına fark etmez, her şekilde çok nefis ve çok keyifli. Siz de bu enfes keki en güzel haliyle evinizde konuk etmek isterseniz, tarifimizi mutlaka denemelisiniz. O zaman haydi gelsin ıslak kek tarifi…
Blondie için herkesin çok sevdiği kek brownie’nin sarışın kuzeni diyebiliriz. Kahveyle lezzetlenen bu enfes keki siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Çay kahve molalarınıza lezzet katacak enfes blondie’nin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı yaparken en büyük yardımcılarından. Özellikle keklerde hamurun içinde kolayca dağılabildiği için enfes sonuçlar veriyor. Peki hurmayı kullanarak nefis bir kakaolu kek yapmaya ne dersiniz? İşte şeker tüketenlerin bile vazgeçilmezi olacak şekersiz kakaolu kek tarifimiz…
Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Görüntüsü ve lezzetiyle bambaşka bir şeyler denemek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, kırmızı kadife kek ile tanışın. Masaya getirdiğiniz anda tüm beğenileri üzerinde toplayacağını söyleyebiliriz. İşte, sofranızda fark yaratacak kırmızı kadife kek tarifi... Denemeden geçmeyin, afiyet olsun.
Puf puf kabaran ve yumuşacık limonlu kek, her daim çay saatlerinin vazgeçilmezi. Fırının kapağını açtığınız anda mis gibi limon kokusu mutfağınızı saracak. Hafif tadıyla da herkesin beğenisini kazanacak. Peki limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Kadayıf, her lezzete ayrı yakışıyor. Daha çok tatlılarda görmeye alışık olsak da tuzlu tariflerde de kullanıyoruz. Yaş ve kavrulmuş kadayıfın bir arada olduğu kadayıflı kek de onlardan biri. Farklı tarzda bir kek arayanların favorisi olacağına eminiz. Üzeri çıtır çıtır kızarmış kadayıflı keki denemek isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Pastanelerde sık sık karşımıza çıkan en nefis tatlılardan biridir mekik. Özellikle vişneli olanının tadına doyum olmaz. Peki vişneli mekik nasıl yapılır? İşte mis gibi tereyağı kokulu nefis vişneli mekik tarifimiz. Afiyet olsun…
Mekik, günümüzde çok yaygın olan ve herkes tarafından çok sevilen muffin’in daha geleneksel hali. Antep fıstığı, badem ya da vişneyle yapılabiliyor ve her şekilde çok lezzetli oluyor. Biz bugün Antep fıstıklı mekik yaptık. Biz fıstığı çiğ kullandık ama siz dilerseniz fırında 5 dakika kadar kuruttuktan sonra da hamurunuza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…
Sizin için sadece veganların değil herkesin çok beğeneceği, her beslenme şekline uygun bir kek tarifimiz var. Tam bir enerji ve zindelik deposu olan vegan muzlu kek, içeriğindeki keten tohumu ve keçiboynuzu unu ile de tam bir sağlık deposu. İşte hayatlarına vegan beslenme ile devam edenler için pratik bir kek tarifi…
Kek yaparken birkaç temel malzeme vardır: Un, şeker, yumurta… Peki bu üçlüden biri eksik olursa ne olur? Unsuz kek tarifleri malum, şekersiz kekler de son dönemde birçok kişinin favorisi. O halde şimdi sıra geldi yumurtasız keke. Siz de yumurta tüketmek istemiyorsanız ya da evde yumurta olmadığı sırada kek yapmaya niyetlendiyseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…
Kek çay saatlerinin en lezzetli tatlısı. Kek denince akla çeşit çeşit tarifler geliyor elbette ama geçmişten günümüze popülerliğini kaybetmeyen bir kek varsa o da çaylı kek. Bu lezzetin yapılışını merak edenler için nefis bir tarif hazırladık. Bir göz atmaya ne dersiniz?
Havuç kış aylarının en besleyici sebzelerinden ama tatlılara da çok yakışıyor. Hele bir de ceviz ve tarçınla bir araya geldi mi lezzetine doyum olmuyor. Biz bugün bu muhteşem üçlüyü bir kek tarifinde kullandık. Muhteşem oldu muhteşem! Büyükler için kahvenin, küçükler için sütün yanına çok yakışacak bu keki siz de deneyin.
Üzüm en ekonomik ve en besleyici kuru meyvelerin başında geliyor. Her evde mutlaka bulunması gereken kuru üzümü, kek hamurunun içine katarak, hiç uğraşmadan sade kekten farklı bir lezzet yaratmak mümkün. Özellikle çayın yanına çok yakışan üzümlü keki, çocuklar da sütle birlikte tüketebilir. İşte gayet basit bir üzümlü kek tarifi…
Muffin, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay muffin, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.