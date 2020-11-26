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HaberlerLezizz Lezizz MenülerKahvenin çayın en iyi arkadaşı birbirinden nefis kek tarifleri
GeriLezizz Menüler Kahvenin çayın en iyi arkadaşı birbirinden nefis kek tarifleri
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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 17:04 | 

Kahvenin çayın en iyi arkadaşı birbirinden nefis kek tarifleri

Çayların kahvelerin olmazsa olmazıdır kekler. Havuçlusu, kakaolusu, limonlusu, tarçınlısı derken herkesin favori keki farklıdır ama kek sevmeyen de yoktur. Sizin için Hürriyet Lezizz'in en sevilen kek tariflerinden bir seçki yapalım dedik. Eminiz hepsini çok beğeneceksiniz. Afiyetler olsun...

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1Vişneli brownie tarifi
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Vişneli brownie tarifi

Güzel bir brownie'ye kim 'hayır' diyebilir? Hele bir de vişne soslu olursa tadından yenmez. Çayın kahvenin en yakın dostu olacak vişneli brownie'yi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Vişne mevsiminde mutlaka denemeniz gereken vişneli brownie'yi kışın da dondurulmuş vişne ile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...

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2İrlanda usulü elmalı kek tarifi
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İrlanda usulü elmalı kek tarifi

İrlanda’nın dünya çapında en tanınmış lezzetlerinden biri elmalı kek. Bildiğimiz keklere kıyasla daha pürüzlü bir yapısı ve görümü olan İrlanda usulü elmalı kek, süt, yumurta ve şekerden oluşan custard sos ile birlikte servis ediliyor. Siz de farklı bir kek ararsanız İrlanda usulü elmalı kekimizi ve custard sos tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

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3Yoğurtlu kek tarifi
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Yoğurtlu kek tarifi

Yoğurtlu kek, evde yapabileceğiniz en pratik ve lezzetli keklerden. Muhteşem vanilya kokusuyla kahveyle de çayla da çok yakışan yoğurtlu kek, herkesin mutfak dağarcığında mutlaka bulunmalı. Zor zamanlarda her evde bulunan az sayıda malzemeyle yapabileceğiniz yoğurtlu kekin tarifi aşağıda. Afiyet olsun...

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4Pudingli kek tarifi
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Pudingli kek tarifi

Zaten çok lezzetli olan keki daha da keyifli hale getirmek ister misiniz? Nasıl diye soruyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey toz puding. Canınız hangi çeşidi istiyorsa kekinize ona göre puding katabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve pratik pudingli kek nasıl yapılır? Tarifi bizden denemesi sizden…

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5Islak kek tarifi
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Islak kek tarifi

Islak kek, zamansız bir klasik. Çayla, kahveyle ya da tek başına fark etmez, her şekilde çok nefis ve çok keyifli. Siz de bu enfes keki en güzel haliyle evinizde konuk etmek isterseniz, tarifimizi mutlaka denemelisiniz. O zaman haydi gelsin ıslak kek tarifi…

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6Blondie tarifi
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Blondie tarifi

Blondie için herkesin çok sevdiği kek brownie’nin sarışın kuzeni diyebiliriz. Kahveyle lezzetlenen bu enfes keki siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Çay kahve molalarınıza lezzet katacak enfes blondie’nin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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7Şekersiz kakaolu kek tarifi
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Şekersiz kakaolu kek tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı yaparken en büyük yardımcılarından. Özellikle keklerde hamurun içinde kolayca dağılabildiği için enfes sonuçlar veriyor. Peki hurmayı kullanarak nefis bir kakaolu kek yapmaya ne dersiniz? İşte şeker tüketenlerin bile vazgeçilmezi olacak şekersiz kakaolu kek tarifimiz…

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8Lolipop kek tarifi
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Lolipop kek tarifi

Hazırladığınız nefis kekleri daha şık bir sunumla servis etmek istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se çok doğru bir yere geldiniz. Bu nefis lolipop kekleri dilediğiniz gibi süsleyip her ortamda göğsünüzü gere gere ikram edebilirsiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği lolipop kekin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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9Kırmızı kadife kek tarifi
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Kırmızı kadife kek tarifi

Görüntüsü ve lezzetiyle bambaşka bir şeyler denemek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, kırmızı kadife kek ile tanışın. Masaya getirdiğiniz anda tüm beğenileri üzerinde toplayacağını söyleyebiliriz. İşte, sofranızda fark yaratacak kırmızı kadife kek tarifi... Denemeden geçmeyin, afiyet olsun.

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10Limonlu kek tarifi
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Limonlu kek tarifi

Puf puf kabaran ve yumuşacık limonlu kek, her daim çay saatlerinin vazgeçilmezi. Fırının kapağını açtığınız anda mis gibi limon kokusu mutfağınızı saracak. Hafif tadıyla da herkesin beğenisini kazanacak. Peki limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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11Kadayıflı kek tarifi
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Kadayıflı kek tarifi

Kadayıf, her lezzete ayrı yakışıyor. Daha çok tatlılarda görmeye alışık olsak da tuzlu tariflerde de kullanıyoruz. Yaş ve kavrulmuş kadayıfın bir arada olduğu kadayıflı kek de onlardan biri. Farklı tarzda bir kek arayanların favorisi olacağına eminiz. Üzeri çıtır çıtır kızarmış kadayıflı keki denemek isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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12Vişneli mekik tarifi
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Vişneli mekik tarifi

Pastanelerde sık sık karşımıza çıkan en nefis tatlılardan biridir mekik. Özellikle vişneli olanının tadına doyum olmaz. Peki vişneli mekik nasıl yapılır? İşte mis gibi tereyağı kokulu nefis vişneli mekik tarifimiz. Afiyet olsun…

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13Antep fıstıklı mekik tarifi
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Antep fıstıklı mekik tarifi

Mekik, günümüzde çok yaygın olan ve herkes tarafından çok sevilen muffin’in daha geleneksel hali. Antep fıstığı, badem ya da vişneyle yapılabiliyor ve her şekilde çok lezzetli oluyor. Biz bugün Antep fıstıklı mekik yaptık. Biz fıstığı çiğ kullandık ama siz dilerseniz fırında 5 dakika kadar kuruttuktan sonra da hamurunuza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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14Portakallı kek tarifi
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Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…

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15Vegan muzlu kek tarifi
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Vegan muzlu kek tarifi

Sizin için sadece veganların değil herkesin çok beğeneceği, her beslenme şekline uygun bir kek tarifimiz var. Tam bir enerji ve zindelik deposu olan vegan muzlu kek, içeriğindeki keten tohumu ve keçiboynuzu unu ile de tam bir sağlık deposu. İşte hayatlarına vegan beslenme ile devam edenler için pratik bir kek tarifi…

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16Yumurtasız kek tarifi
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Yumurtasız kek tarifi

Kek yaparken birkaç temel malzeme vardır: Un, şeker, yumurta… Peki bu üçlüden biri eksik olursa ne olur? Unsuz kek tarifleri malum, şekersiz kekler de son dönemde birçok kişinin favorisi. O halde şimdi sıra geldi yumurtasız keke. Siz de yumurta tüketmek istemiyorsanız ya da evde yumurta olmadığı sırada kek yapmaya niyetlendiyseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…

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17Çaylı kek tarifi
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Çaylı kek tarifi

Kek çay saatlerinin en lezzetli tatlısı. Kek denince akla çeşit çeşit tarifler geliyor elbette ama geçmişten günümüze popülerliğini kaybetmeyen bir kek varsa o da çaylı kek. Bu lezzetin yapılışını merak edenler için nefis bir tarif hazırladık. Bir göz atmaya ne dersiniz?

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18Havuçlu cevizli kek tarifi
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Havuçlu cevizli kek tarifi

Havuç kış aylarının en besleyici sebzelerinden ama tatlılara da çok yakışıyor. Hele bir de ceviz ve tarçınla bir araya geldi mi lezzetine doyum olmuyor. Biz bugün bu muhteşem üçlüyü bir kek tarifinde kullandık. Muhteşem oldu muhteşem! Büyükler için kahvenin, küçükler için sütün yanına çok yakışacak bu keki siz de deneyin.

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19Üzümlü kek tarifi
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Üzümlü kek tarifi

Üzüm en ekonomik ve en besleyici kuru meyvelerin başında geliyor. Her evde mutlaka bulunması gereken kuru üzümü, kek hamurunun içine katarak, hiç uğraşmadan sade kekten farklı bir lezzet yaratmak mümkün. Özellikle çayın yanına çok yakışan üzümlü keki, çocuklar da sütle birlikte tüketebilir. İşte gayet basit bir üzümlü kek tarifi…

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20Kolay muffin tarifi
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Kolay muffin tarifi

Muffin, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay muffin, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.

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