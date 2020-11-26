Kahvenin çayın en iyi arkadaşı birbirinden nefis kek tarifleri

Antep fıstıklı mekik tarifi Mekik, günümüzde çok yaygın olan ve herkes tarafından çok sevilen muffin’in daha geleneksel hali. Antep fıstığı, badem ya da vişneyle yapılabiliyor ve her şekilde çok lezzetli oluyor. Biz bugün Antep fıstıklı mekik yaptık. Biz fıstığı çiğ kullandık ama siz dilerseniz fırında 5 dakika kadar kuruttuktan sonra da hamurunuza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…