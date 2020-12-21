Hürriyet Lezizz yazarı Şef Gülhan Kara'dan evde yılbaşı sofrası
Ailece evdeyiz bu sene... Zorluklarla geçen 2020'yi uğurlayıp yeni umutlarla, en çok da sağlık dileyerek 2021'i karşılayacağız. Kuru bakla ile hazırlanan limonlu, zeytinyağlı nefis bir fava, sıcacık kaşarlı patates köfteleri ve ortaya yemyeşil bir salata... Rosto köfte, Portakallı pilav ve en klasiklerden olan muzlu rulo pastadan oluşan "evde yeni yıl menüsü" hazırladı Şef Gülhan Kara sizler için... Sağlık, huzur, mutluluk, sevgi, barış dolu gelsin 2021...
Fava evde yapabileceğiniz en kolay ve en besleyici mezelerden biri. Üstelik içinde en ufak bir hayvansal gıda olmadığı için veganlar için de çok uygun. Siz de sofralarınıza renk ve tat katacak bir fava tarifi isterseniz doğru yerdesiniz.
Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Üstelik sadece kıymayla ya da tavukla yapılan köfteleri değil, sebze köftelerini de çok seviyoruz. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz kaşarın tat ve kıvam kattığı nefis bir patates köftesi tarifi hazırladık. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Köfteyi geleneksel şekillerde pişirmekten sıkıldıysanız sizin için muhteşem bir tarifimiz var: Domates salçalı rosto köfte. Hem görüntüsü çok şık hem de çok lezzetli. Bu nedenle en özel sofralara bile çok yakışıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz domates salçalı rosto köfte tarifi...
Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmazları. Özellikle et yemeklerinin yanına pilavlar çok yakışıyor. Bu pilav da bunun enfes bir örneği: Portakallı bademli pilav. Hafif tatlı lezzetiyle bir kez deneyenin bir daha vazgeçemeyeceği portakallı bademli pilav için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.
Muzlu rulo pasta geçmişten günümüze en sevilen nostaljik lezzetlerden biridir. Üstelik yapılışı da oldukça kolaydır ve her sofraya çok yakışır. Peki siz bu pastayı evinizde yapmak istemez misiniz? Cevabınız 'evet' ise çok doğru bir yerdesiniz. İşte pandispanyasından kremasına müthiş bir ev yapımı muzlu rulo pasta tarifi...