Eylülde ne yenir? İşte ay ay sebze meyve takvimi...

Çilekli sufle tarifi Muhteşem bir Fransız tatlısı olan sufleyi hemen herkes çikolatalı tercih ediyor. Ancak o kadar çok çeşidi var ki, hangisini yiyeceğinizi şaşırabilirsiniz. Kestaneli, vanilyalı, tahinli hatta somonlu, peynirli gibi tuzlu çeşitleri bile mevcut. Çok sevilen yaz meyvesi çilekli sufle nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…