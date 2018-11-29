Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri

Poşe somon tarifi Balık en sağlıklı ve en besleyici gıdaların başında geliyor. Hele ki çok fazla yağ kullanmadan, içindeki vitamin ve mineralleri de hapsederek pişiriyorsanız, muhteşem bir öğünü garantilediniz demektir. Böyle bir şeyler arıyorsanız poşe somon tarifi tam size göre. Defne yaprağı ve hardal tohumuyla lezzetlenen bu pratik tarifi bir kenara kaydedin.