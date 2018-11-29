Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri
Atalarımız boşuna dememiş, “Her gün bal baklava olsa yenmez” diye. Her gün aynı yemekleri yemek gerçekten de çok sıkıcı bir durum. Bu nedenle sürekli değişik yemek tarifleri arıyor, özellikle akşam yemeklerinde sofraya farklı lezzetler koymaya çalışıyoruz. Siz de bizimle aynı durumdaysanız ve şimdiden “Akşama ne pişirsem?” diye düşünmeye başladıysanız kolay ve pratik yemek tariflerimize bir göz atmalısınız.
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Domates soslu ton balığı tarifi
Ton balığını genellikle salata, makarna gibi tariflerde kullanıyoruz ancak aslında sıcak yemekler pişirmek için de çok uygun bir malzeme. Örneğin biz bugün protein deposu ton balığını domates sosu ile pişirsek nasıl olur dedik, gerçekten nefis bir yemek çıktı ortaya. Tarifi hemen aşağıda...
Karnabahar hem ekonomik hem de esnek olması dolayısıyla birçok farklı tarifte çok başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bu tariflerden bir tanesi de karnabahar köftesi. Görüntüsü ve lezzetiyle herkesi tatmin eden bu tariften vazgeçemeyeceksiniz.
Balık en sağlıklı ve en besleyici gıdaların başında geliyor. Hele ki çok fazla yağ kullanmadan, içindeki vitamin ve mineralleri de hapsederek pişiriyorsanız, muhteşem bir öğünü garantilediniz demektir. Böyle bir şeyler arıyorsanız poşe somon tarifi tam size göre. Defne yaprağı ve hardal tohumuyla lezzetlenen bu pratik tarifi bir kenara kaydedin.
Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
Çıtır çıtır pratik lokma tatlısı tarifi arayanları hemen Hürriyet Lezizz’e alalım. Genelde hazır almayı tercih ettiğimiz lokma tatlısı aslında çok kolay hazırlanabilir. İşte huzurlarınızda pratik lokma tatlısı tarifi…
Domates ve yumurta ikilisi kahvaltılarımızda olmazsa olmaz lezzetlerden. Sizin için bu iki şahane lezzeti tek bir tabakta buluşturan şahane bir kahvaltılık hazırladık. Görüntüsünü ve sunumunu da herkesin çok beğeneceği yumurtalı domates dolması tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...
Fransız mutfağının bu müthiş lezzetine sofranızda yer açın! Lezzeti öyle nefis ki özel günlerde güzel bir sofra kurmak isteyenlerin tam da aradığı gibi. Görüntüsüyle bile iştah kabartan bu enfes yemek sizi asla pişman etmeyecek. Öyleyse gelsin ballı kuzu fileminyon tarifi...
Orman kebabı içindeki çeşit çeşit sebzeleri ve etiyle, sofralarımızın en gözde yemeklerinden bir tanesi. Peki bu klasik lezzeti ballı denemiş miydiniz? "O da nasıl şey öyle?" dediğinizi duyar gibiyiz ama çok beğeneceğinizi garanti ediyoruz.
Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabı, evde kolayca hazırlanıp fırında pişirilebilir. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi siz de deneyin.
Tartar etin çeşitli malzemelerle tatlandırılıp pişirilmeden servis edilmesine deniyor. Yanında küçük ekmek dilimleriyle servis edildiğinde çok başarılı bir başlangıç olan et tartarın yapılışı da çok pratik. Malzemeleri karıştırıp servis tabağına almanız yeterli. İşte nefis et tartar tarifi…
Farklı tatlar denemeyi sevenler için lezzetli bir tarifimiz var. Mutfaklarımızda pek sık pişirilmeyen gelincik balığını erik püresinden yapılmış enfes bir sosun içinde pişirdik. Ortaya gerçekten çok farklı bir lezzet çıktı. Bu balığı sade pilavla birlikte servis etmenizi tavsiye ediyoruz, ikisinin uyumuna bayılacaksınız.
Köfte denince aklımıza genelde etli tarifler geliyor ancak balıkla da çok güzel köfteler yapmak mümkün. Özellikle somon etli yapısıyla bu iş için çok uygun. Tek yapmanız gereken kılçıklarını ayıkladığınız somonları diğer malzemelerle birlikte mutfak robotundan geçirip şekil vermek. Bu çok pratik tarif sofranızın düzenli misafirlerinden olacak.
Misafirlerinizi hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyüleyecek bir balıklı meze arıyorsanız doğru yere geldiniz. Kılıç balığı carpaccio çok farklı ve çok nefis bir yemek. Servis ederken yapacağınız ufak dokunuşlarla da sunumunu ileri bir aşamaya taşıyıp, şölen sofralarına yakışır bir yemek elde edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Kek denilince akla hemen çikolatalı, vanilyalı tatlı mı tatlı kekler gelir. Ancak bu sefer bildiğiniz tüm kekleri unutturacak bir tarifle sizlerleyiz. Börek tadında patatesli keki mutlaka denemelisiniz. Sofralarınızda görsel şölen yaratacak patatesli kek nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Adıyaman’ın özellikle de Besni ilçesi mutfağına ait bir köfte türüdür. Bazı yörelerde kılotik diye de adlandırılan basalla, akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Bol malzemeli bu yemek, ekşili köfteye de benziyor. Peki Adıyaman mutfağına ait basalla nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Kızartma tabaklarının yeni favorisi olacak taze fasulye kızartması sofralarınızın yıldızı olacak. Özellikle yaz ayların taze fasulyeyi sık sık tüketiriz. Zeytinyağlısı, kıymalısı, etlisi gibi birçok çeşidi olan taze fasulyenin kızartması nasıl yapılır? Giresun mutfağına ait oldukça basit olan bu yemeğin tarifi aşağıda…