Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri

Et tartar tarifi Tartar etin çeşitli malzemelerle tatlandırılıp pişirilmeden servis edilmesine deniyor. Yanında küçük ekmek dilimleriyle servis edildiğinde çok başarılı bir başlangıç olan et tartarın yapılışı da çok pratik. Malzemeleri karıştırıp servis tabağına almanız yeterli. İşte nefis et tartar tarifi…