Her biri ayrı lezzet... Sofraların sultanı zeytinyağlı yemekler
Özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen yemeklerdir zeytinyağlılar... Kış aylarında da ana yemeklerin yanına kurtarıcı olarak sofralarda yerini alıyorlar. Ege Bölgesi'nde çok farklı sebzelerin de zeytinyağlılarının yapıldığını görsek de genel hatlarıyla zeytinyağlı yemekler...
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Kuru incir dolması tarifi
İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Kurusu da sadece yazın değil her mevsim zevkle tüketilebiliyor. Peki kuru inciri dolma malzemesi olarak kullanabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Sizin için çok beğeneceğinize emin olduğumuz enfes bir kuru incir dolması hazırladık. Farklı bir dolma tarifi arayanlar bu yemeği mutlaka denemeli. Afiyet olsun…
Garaville, Datça mutfağına ait çok sevilen bir yemek ama malzemesi mutfaklarımızda kullanmaya pek alışkın olduğumuz bir ürün değil. Çünkü garaville salyangoz kullanılarak yapılıyor. Fransız mutfağındaki escargot’nun bir benzeri olan garaville, Kıbrıs’ta da garavolli olarak biliniyor. İşte sizin için Datça usulü garaville tarifi…
Sıcak yaz günlerinde ağır yemeklerden kaçınanlar için zeytinyağlı biber dolması biçilmiş kaftan. Her yemekte olduğu gibi biber dolmasında da damak zevkinize uygun farklı dokunuşlar yapabilirsiniz. Mesela kuş üzümlü, dolmalık fıstıklı ve tarçınlı olabilen iç harçlar hazırlayabilir, rendelenmiş domates ile pirince tat katabilirsiniz. Canınız istediği anda kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır? Sofraları şenlendirecek zeytinyağlı biber dolması tarifi…
İç baklanın zeytinyağlı yemeğine asla doyum olmuyor. Sıcak günlerde ağzınıza layık, besleyici, protein deposu bir yemek ararsanız zeytinyağlı iç bakla yemeğini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz…
Adından da anlaşıldığı gibi bildiğiniz yaprak sarması değil, kendisi ayvalı ve tahinli bir yaprak sarması. Ayvalı tahinli yaprak sarması da nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz! Talas yemeği olarak ünlenmiş olmasına rağmen Kayseri genelinde oldukça yaygın olarak yapılıyor. Yaprak sarması yapmaya karar verirseniz bu tarife de bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...
Sofraların en sevilen yemeklerinden biridir türlü. Etlisi de yapılabilir ancak yazın hafif olsun diye genellikle zeytinyağlısı tercih edilir. Birçok sebzenin lezzetini ve sağlığını bir araya getiren yaz türlüsü tarifi malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…
Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
İzmir'de diğer yörelere kıyasla sebze ağırlıklı besinler tercih ediliyor. Enginar'da İzmir mutfağında en çok çeşidi yapılan sebzelerden biri. Sadece çanak olarak tüketilmeyen enginarın yapraklarından da nefis tarifler hazırlanıyor. Kararmaması için özel biçimde ayıklanan enginar, tam bir karaciğer dostu. Akşam yemeğinizde hem leziz hem de sağlıklı bir yemek size eşlik etsin istiyorsanız, işte zeytinyağlı enginar tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Bakla geleneksel İzmir mutfağında sevilerek tüketilen gıdalardan biridir. İlkbahar aylarında tazesini diğer aylarda da kuru halini kullanarak zeytinyağlı leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız bu tarifimiz tam size göre! İşte zeytinyağlı baklanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Osmanlı saraylarından çıkma yemeklerden biri olan zeytinyağlı kabak kalye içinde et olmayan ama yediğinizde et yemiş kadar doymuş hissedebileceğiniz bir yemektir. Kalye kelime olarak yağda kavrulduktan sonra kaynatılmış etsiz pişmiş sebze yemekleri anlamına gelir. Anadolu’da ‘kale’ olarak da bilinir. Şimdi sizlere sultanlara layık bu yemeğin nasıl yapıldığını anlatalım…
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, özel günlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Etli ve etsiz olarak pirinç ya da bulgurla yapılan yaprak sarma tarifleri tüm sofralara çok yakışıyor. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? İşte sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay yaprak sarma tarifi.
Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...
Soğan Türk yemeklerinde mutlaka bulunması şart olan malzemelerin başında geliyor. Neredeyse her yemeğe eklenen ve lezzeti katlayan soğanın kendisiyle bir yemek yapmaya ne dersiniz? Kıymalısı da benzersiz olan soğan dolmasını biz bu kez zeytinyağlı hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz enfes zeytinyağlı soğan dolması tarifi...
Kışın ev sevilen sebzelerinden lahananın en güzel hali zeytinyağlı lahana sarması olabilir. Siz de kolayca yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı lahana sarması tarifi arıyorsanız, aşağıda ayrıntılarıyla anlattığımız tarife bir göz atmalısınız. Görüntüsü de lezzeti de aynı oranda muhteşem olan zeytinyağlı lahana sarması tarifi hemen aşağıda...
Rezene genellikle sofralarımızda baharat olarak et ve balık yemeklerinin lezzetlendirilmesinde kullanılır. Ancak taze rezeneyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Örneğin hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli portakallı rezene! Kış aylarında favori sebze yemeklerinizden biri haline gelecek bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Genellikle zeytinyağlı yemeği yapılıp sıcak veya soğuk olarak afiyetle tüketilen kerevizin bir de dolmasını denemelisiniz. Zeytinyağlıların şahı kerevizi güzelce oyup, içerisine bezelye, havuz koyarak yapabileceğiniz bu yemek sunumu açısından da harika. Peki zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? İşte tarifi…
Kış aylarında hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızın başında vitamin ve mineral deposu sebzeler geliyor. Örneğin yemyeşil yapraklarıyla antioksidan deposu ıspanak... Demir yönünden de oldukça zengin olan bu sebzenin kökleriyle yapılan zeytinyağlı yemeği çok seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz.