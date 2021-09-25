Frigo Tarifi ve Malzemeleri: Evde Frigo Nasıl Yapılır?

Arda’nın Mutfağı programı yine hafta sonu lezzetlerini belirlemeye devam ediyor. Bugün programda yapılan Frigo tarifi izleyenler tarafından merak uyandırdı. İşte çocukluğumuzu hatırlatan ama bu kez ev yapımı olan frigo tarifi nasıl yapılır öğrenmek isteyenlere, frigo malzemeleri ile birlikte yapım aşamaları…

Arda’nın Mutfağı Frigo Tarifi Malzemeleri

1 yemek kaşığı (20 gr) un

2 su bardağı (350 gr) toz şeker

1 tatlı kaşığı (10 gr) pirinç unu

850 ml süt

1 tepeleme yemek kaşığı (30 gr) kakao

1 su bardağı bitter çikolata

YAPILIŞI:

Tencerenizin içerisine tereyağını ilave edin ve eritin.

Unu ilave edin ve bir çırpma teliyle karıştırarak hafifçe kavurun.

Toz şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir karıştırma kabına pirinç unu ve sütün birazını ilave edip açana kadar karıştırın.

Sütünüzün kalanını tencerenizin içerisine ilave ederek karıştırın.

Pirinç unlu sütü de ilave edip karıştırmaya devam edin.

Sütünüz hafif ısınınca kakaoyu ilave edin ve sürekli karıştırarak 10 – 15 dakika pişirin.

Akışkan ve kıvamlı bir hal alınca ocaktan alıp içerisine çikolatalarınızı ilave edip karıştırın. 18×28 cm’lik dikdörtgen cam bir kaba streç film serin.

Streç filmi hem enine hem de boyuna doğru serip, kenarlarını da uzun bırakırsanız çalışmanız daha kolay olur.

Ardından hazırladığınız karışımı streçlediğiniz kabınıza dökün.

Eğer üzerinde baloncuk oluşursa tezgahınıza vurarak baloncukları söndürebilirsiniz.

Kenarlarında uzun kalan streçleri üzerine kapatın.

Frigonuzu dondurucuya alın ve en az 5 – 6 saat bekletin.

Dilimleyerek servis edin.