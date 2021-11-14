Fırında Mantar Nasıl Yapılır? En Güzel Fırında Mantar Tarifi Ve Yapılışı

Oldukça çok sevilen yiyeceklerden birisi mantar olarak bilinmektedir. Mantarın birçok yapılış şekli bulunmaktadır. Ancak fırında yapılan tadı fazlasıyla güzel olmaktadır. Fırında mantarın tarifine bakarak kolayca bu yemeği yapabilirsiniz.



Fırında Mantar Nasıl Yapılır?



Mantar, hem küçüklerin hem de büyüklerin sevdiği yiyeceklerden birisidir. Bu yiyeceği birçok farklı yolla pişirip tüketebilirsiniz. Son dönemlerde mantarı mangalda pişirmek popüler olsa da, fırında bu konuda son derece yardımcı olmaktadır. Fırında mantar için birkaç malzeme kullanmanız yeterli olacaktır.



En Güzel Fırında Mantar Tarifi ve Yapılışı



Kaç kişilik: 4

Hazırlama: 10-15 dakika

Pişirme: 30-35 dakika



Malzemeler



- Taze alınmış kültür mantarı ( sayısı isteğe göre)

- Tereyağı

- Tuz

- Rendelenmiş kaşar peyniri ( isteğe bağlı)



Fırında Mantar Yapılışı



1. İlk iş olarak mantarları temizlemeniz gerekmektedir. Bunun için mantarların kabuklarını soyun ve hazır hale getirin.



2. Mantarlara su değdiği zaman kararmaya başlamaktadır. Bu yüzden yemeğe başlamadan önce mantarları yıkamak isterseniz eğer hızlıca suya tutabilirsiniz. Bunun yerine nemli bir bez kullanarak da mantarları temizleyebilirsiniz.



3. Hazırlanan mantarlar fırın tepsisine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Üzerlerine tuz serpildikten sonra bir çay kaşığı kadar tereyağı tek tek mantarların içerisine konulur.



4. Önceden ısıtılmış olan 180 derece fırına hazırlanan mantarlar atılır. Fırına giren mantarlar yavaş yavaş pişmeye başlarlar. Yaklaşık 20-25 kadar pişen mantarlar çıkarılarak üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir. Tekrar fırına giren mantarlar 10 dakika sonra hazır hale gelecektir.



5. Fırında pişen mantarlar sıcaklığını kaybetmeden servise sunulmaktadır. Afiyet olsun.



Fırında mantar yemeğine kaşar peyniri çok yakışmaktadır. Ancak isteyen kişiler kaşar peyniri kullanmadan da bu yemeği yapabilir. Zaten mantar yiyeceği ekstra ürünlere ihtiyaç duymayan bir yiyecektir. Tabi aldığınız mantarın taze olmasına ve iyi pişmesine dikkat etmelisiniz.