Fırında hindi nasıl pişirilir? Evde fırında yılbaşı hindisi pişirmek için püf noktaları

Hindiyi temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın almak işinizi kolaylaştırır. Ancak donmuş hindiyi hazırlamaya geçmeden önce buzunun tamamen erimesini bekleyin. Ardından derisini tütsüleyerek üzerindeki küçük tüyleri temizleyin.

Tütsülediğiniz hindinin içini ve dışını kanı tamamen akana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Kağıt havluyla hindinin her yerini güzelce kurulayın.

FIRINDA HİNDİ PİŞİRMEDEN ÖNCE MARİNE EDİN

Hindiyi marine etmek için ‘brine’ adı verilen tuzlu ve baharatlı suyu hazırlayın. Hindiyi tamamen içine sığacak derin bir kaseye oturtup üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bu suya bol miktarda tuz, defne yaprağı, tane karabiber, zeytinyağı, limon suyu ya da sirke ekleyin. Hindinizi bu suyun içinde bir gün bekletin. Bu işlem hindinin derisinin gerginleşmesine ve lezzetinin artmasına yardımcı olacak, üstelik pişme süresini de kısaltacaktır.

Brine etme işlemini kuru olarak da yapabilirsiniz. Tuz, şeker ve baharatları karıştırıp hindiyi pişirmeden bir ila üç gün önce her yerine güzelce sürün. Ardından hindiyi buzdolabına kaldırın. Bu sürede etin içine işleyen tuz, suyun yeniden dağılımını sağlar. Ortaya da gerçekten nemli ve lezzetli bir et çıkar.

Hindiyi pişirme aşaması için de bir sos hazırlayın. İçine bal, hardal, bal, hardal, limon suyu, domates salçası, soya sosu, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemeler ekleyebileceğiniz bu sosu hindinin her yerine güzelce yedirerek sürün. Bu da hem hindinin çıtır çıtır kızarmasına yardımcı olacak hem de etinize lezzet katacaktır.

HİNDİYİ PİŞİRMEDEN ÖNCE FIRININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ KONTROL EDİN

Hindi büyük bir hayvan olduğundan pişirirken uygun büyüklükte bir fırın ve tepsi kullanmaya özen gösterin. Fırına koyduğunuzda hindinin üst tarafında en az 10 santimetre boşluk kalmasına dikkat edin. Hindinin ayaklarını mutfak ipiyle çapraz biçimde bağlayın. Kanatlarını da çöp şişler yardımıyla gövdeye sabitleyin.

Tepsinin üzerini alüminyum folyoyla kapatın ancak folyonun hindiye değmemesine dikkat edin. Hindiyi fırından çıkarmadan 30 dakika önce folyoyu tepsinin üzerinden alıp hindinin derisinin kızarmasına izin verin.

Her fırının gücü ve sıcaklığı aynı değildir. Fırınınızın gücüne göre hindinizi 160-175 derecede pişirebilirsiniz. Bu sıcaklık derecesinde hindiniz 3-3,5 saat içinde pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.

FIRINDA PİŞİRDİĞİNİZ HİNDİYİ DİLİMLEMEDEN ÖNCE DİNLENDİRİN

Hindiyi fırından çıkardığınızda hemen dilimlemeye kalkışmayın. Çünkü pişme esnasında etin suyu yüzeye yaklaşır ve hemen kestiğinizde tahtaya akıp etin kurumasına ve lezzetini kaybetmesine neden olur. 10-15 dakika beklettiğiniz takdirde hindinin suyu yeniden dokularına dağılır ve bu sorunu yaşamazsınız.

Hindinin suyu demişken, dilerseniz hindiyi fırına atmadan önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirirken tepsinin tabanına irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzeleri yerleştirebilirsiniz. Böylece eşlikçileri hindiyle aynı anda pişer. Üstelik hindiden damlayan et suyu sebzeleri lezzetlendirir.

Hindinin içine pilav koyacaksanız 175-180’e ayarlamanız ve süreyi 30 dakika daha uzatmanız gerekir. Bu durumda termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesi gerekir.