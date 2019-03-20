Evde peynir nasıl yapılır? Lor, beyaz peynir, kaşar ve çökelek tarifi

Peyniri çiğ sütle yapın zira pastörize ya da uzun ömürlü sütlerde peynirin mayası tutmayabilir. Aldığınız çiğ sütün de doğallığına ve güvenilir bir yerden alındığına emin olun.

Peynir için maya da çok önemlidir. İnternetten, peynircilerden, aktarlardan ya da kendi peynirini yapan bir tanıdığınızdan peynir mayası alabilirsiniz. Ancak mayanız yoksa limon ya da sirke gibi asitli bir madde ya da peynir altı suyu kullanarak sütün kesilip peynirleşmesini sağlayabilirsiniz.

Lor nasıl yapılır?

Malzemeler:

1,5 kilogram süt

1 adet limonun suyu ya da yarım çay bardağı sirke

1 çay kaşığı tuz

Sütü derin bir tencerede kaynatıp içine limon suyu ya da sirkeyi ekleyin ve karıştırın. Süt kesilmeye başlar. Kesilen sütü birkaç dakika daha kaynatıp içinde oluşmaya başlayan topakları kevgirle toplayın. Tüm süt kesilip peynir olana kadar bu işlemi sürdürün.

Topladığınız peynirleri temiz bir tülbent ve süzgeç yardımıyla suyu iyice akana kadar süzün. Tuzunu da eklediniz mi lorunuz hazırdır. Bu buzdolabında peynir 2-3 gün dayanabilir. Tencerede kalan su bir dahaki sefere peynir yaparken peynir altı suyu olarak kullanılabilir.

Beyaz peynir nasıl yapılır?

Malzemeler:

6 kilogram süt

1,5 çay kaşığı peynir mayası

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Kısık ateşte kaynattığınız sütü 35 dereceye kadar soğutun. İçine mayayı ekleyip güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp sıcak durması için dışını sarıp sarmalayın. Mayalanması için 1,5 saat bekleyin.

Serçe parmağınızı tencereye batırdığınızda yoğurttan daha koyu kıvamlı geliyorsa peyniriniz olmuş demektir. Bıçakla küp küp kesin ve 1 saat daha bekletin.

Peynirlerinizi peynir bezine ya da temiz bir tülbente alıp sularının süzülmesi için 3-4 saat kadar bekletin. Akan suyu bir kapta toplayın.

Tülbentten çıkardığınız peynirleri elinizle hafifçe bastırın ardından iki ağır kabın arasına koyup 3-4 saat de bu şekilde bekletin.

Kalıplara böldüğünüz peyniri tuz ve suyla hazırladığınız salamura suyuna yatırın. Buzdolabında birkaç gün olgunlaştırdığınız peynirleriniz afiyetle yenmeye hazır.

Kaşar nasıl yapılır?

Malzemeler:

6 kilogram süt

1,5 çay kaşığı peynir mayası

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Kısık ateşte kaynattığınız sütü 35 dereceye kadar soğurun. İçine mayayı ekleyip güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp sararak 1,5 saat mayalandırın. Kıvam testini yapıp yine küp küp kesin.

Derin ve büyük bir tencerenin yarısını suyla doldurun. 75 dereceye kadar ısıttığınız suya peynir küplerini ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla peynirlerin hepsini birleştirip tek bir kalıp haline getirin. Bu büyük kalıbı süzgece alın ve soğumadan önce kesme tahtasına alarak birkaç dakika yoğurun.

Fazla suyunu akıttığınız peynirleri yuvarlak bir kalıba yerleştirip tekerlek şekli almasını sağlayın. 3-4 saat bu şekilde dinlendirdiğiniz kaşar peynirinizi afiyetle yiyebilir ya da streç filme sarıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Çökelek nasıl yapılır?

Malzemeler:

6 kilogram ev yapımı yoğurt

Tuz

Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu

Çökelek diğer peynirlerin aksine sütle değil yoğurtla yapılır. Tabii burada da yoğurdunuzun doğal ev yapımı olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurdun kıvamı çok koyuysa sulandırmanızda fayda var.

Yoğurdu tencereye alıp ocakta kaynatın. İçine tuz ve limon suyunu da ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Soğumasını beklediğiniz yoğurdun fazla suyunu bir süzgeçle süzün. Çökeleğiniz hazır.

Çökeleği hemen tüketecekseniz buzdolabına, uzun süre kullanacaksanız derin dondurucuya kaldırın.