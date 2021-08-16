Evde kışlık domates konservesi nasıl, ne zaman yapılır? Domates konservesi tarifi için püf noktaları
Domateslerin tam olgunlaşma dönemi olan ağustos ayıyla birlikte kış için konserve hazırlıkları hız kazanmaya başladı. Hemen her yemekte kullanılan domates konserveleri, yemeklere ayrı bir tat verirken aynı zamanda katkısız ve organik olması nedeniyle mutfaklarda her yıl kışlık domates adıyla hazırlanıyor. Peki evde kışlık domates konservesi nasıl yapılır? Domates konservesi tarifi için püf noktaları…
Kış için konserve hazırlıkları şimdiden başladı. Kışlık konservelerin en başında ise domates konservesi yer alıyor. Yemeklerde afiyetle kullanılabilen domates konserveleri aynı zamanda çok sevilen Türk mutfağı kahvaltılıklarından menemen yapımında da kolaylık sağlıyor. Biraz uğraş biraz da hüner gerektiren domates konservesinin evde yapımı için püf noktalarını paylaşıyoruz. İşte domates konservesi yapımı ve malzemeleri…
Domates Konservesi Tarifi Malzemeleri
- 2 kilogram domates
- İstenen miktarda tuz
Domates Konservesi Nasıl Yapılır?
Domates konservesi için domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın.
Etli kısımlarını küp küp doğrayın ya da robottan geçirin.
Kavanozlara doldurup yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin.
Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra ters vaziyette tencereye yerleştirdiğiniz kavanozları aralarına bezler sıkıştırarak 15-20 dakika kadar kaynatın.
Domates konservesini pişirdikten sonra saklamak için aynı şekilde doğrayıp kaynatın.
Kaynamaya başladıklarında sıcakken kavanozlara doldurun.
Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kapaklarını sıkıca kapatın.
Güneş almayan serin bir yerde muhafaza edin.
Kavanozları doldurduktan sonra ters çevirip üzerine örtü örterek, 24 saat o şekilde soğumaya bırakın.
Bir iki gün kontrol edin. Kapak içine doğru çökmüş ise vakumlanmış ve hazır demektir.
Domates Konservesi Yapmanın Püf Noktaları
Her kavanoza 1 tatlı kaşığı toz şeker koyarsanız domatesin asidini alır.
Robottan geçirdikten sonra tel süzgeçten ince suyunu süzün. Bu ince suyu kullanmazsanız kaynatma süresi azalır ve kıvamı daha güzel olur.