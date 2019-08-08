Evde çikolata nasıl yapılır? Ev yapımı çikolatanın püf noktaları nelerdir?

Evde çikolata yapmak için kuvertür çikolatayı benmari denen yöntemle su buharı kullanarak eritmek gerekir. Benmari (Bain Marie) Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Isıyla doğrudan temas etmesi istenmeyen besinler için kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemde, kullanılacak kap çok önemlidir. Uygun ve doğru bir tencereyle daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Yöntemin püf noktası ise, üst üste gelen iki kabın birbiriyle temas etmemesidir.

İçteki yani eritmek istediğiniz malzemenin içinde bulunduğu kaba su girmemelidir. Buna özen göstermelisiniz. Aksi durumda erittiğiniz malzemeye su karışır. Bunu önlemenin en kolay yolu alttaki tencerenin tabanına temiz bir mutfak bezi yerleştirip ikinci kabı bu bezin üzerine oturtmaktır.

Sonuç olarak benmari, gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak alttaki suyun buharıyla yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir.

Benmari usulü nasıl uygulanır?

Isıya dayanıklı bir kabı yarısını geçmeyecek şekilde su ile doldurun.

Kabın içine dibi suya değmeyecek şekilde ilkinden biraz daha küçük ve yine ısıya dayanıklı ikinci bir kap koyun.

Üstteki kabın içine pişirilecek ya da eritilecek malzemeyi koyun.

Kabı ocağa koyun, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme/eritme işlemini yapın.

Bu yöntemde kullanılan iki kabın da ısıyı çabuk iletmeyen malzemeden yapılmış olmasına dikkat edin. Örneğin emaye saklama kapları bu yöntem için uygun değildir.

Evde çikolata nasıl yapılır?

Temel olarak çikolata kakao yağı, kakao ve vanilya özütünden oluşur. Dilerseniz yapacağınız çikolatalara fındık, ceviz ya da üzüm de ekleyebilirsiniz. Bu aşama sizin hayal gücünüze kalmış…

Şimdi gelelim yapacağımız çikolatanın malzemelerine:

150 mililitre eritilmiş kakao yağı

2,5 yemek kaşığı kakao

5-6 damla vanilya özütü

3 yemek kaşığı bal (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

1 çay kaşığının yarısı kadar tuz

Silikon kalıplar

Yapılışı:

Öncelikle kakao yağını tencerede kısık ateşte eritin. Kakao yağını yakmamaya dikkat edin. Eğer yanarsa çikolatanın tadını ve kıvamını da etkileyebilir.

Erimiş kakao yağına diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız çikolatayı silikon kaplara dökün ve buzdolabında 3-4 saat donmasını bekleyin.

Dilerseniz buzdolabına koymadan önce üstüne ceviz ya da fındık serpiştirin.