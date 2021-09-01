Ev baklavası nasıl yapılır? Ev yapımı baklava tarifi ve çeşitleri

Kat kat incecik hamurların açılması ve malzemesi bol iç dolgusuyla ev bakavasının yerini hiçbir tatlı tutmaz. Türk mutfağında bir gelenek haline gelen ev baklavası pek çok çeşidir, malzemeler ve püf noktalarıyla karşınızda...

Ev Baklavası Tarifi

Hamur için:

1 yumurta

1 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 kaşık tereyağı

3 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

Kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

6 bardak un

Açmak için:

Buğday nişastası

Şerbeti için:

5 bardak şeker

6 bardak su

Birkaç damla limon suyu

İçi için:

500 gram fıstık içi

Ev Baklavası Nasıl Yapılır?

Öncelikle baklava yapımında tatlının şerbetini su ve şekeri bir tencerede kaynatıp hazırlayın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp, hamuru yoğurun.

Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edin.

Tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğiniz en ince şekilde açın.

Fazla nişastayı yufkanın üzerinden atın ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletin.

Ardından tepsinin tabanını yağlayın.

Açtığınız yufkaların 4 tanesini üst üste koyun.

Daha sonra üzerine bolca fıstık ilave edip diğer katlarını da koyun.

Baklavanızı dilediğiniz gibi dilim dilim kesin.

Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp içi pişene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız baklavanın üzerine şerbeti gezdirin.

Afiyet olsun.





Ev Baklavası Çeşitleri

Gaziantep mutfağının dünyaya yayılan bir lezzeti olan baklava oldukça lezzetli ve zahmetli bir tatlıdır. Kat kat ve çok ince açılan baklava hamurlarının arasına toz Antep fıstığı konularak hazırlanan baklava görüntüsü ile de göz doldurmaktadır. Doğru teknikler ile hazırlandığında oldukça güzel olan baklava içine toz Antep fıstığı yerine ceviz içi de konulabilir. Baklavanın ise birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Buna göre orijinal baklaca toz Antep fıstığı ile yapılır. Bunun yanı sıra Baklava çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Midye baklava

Havuç dilimi baklava

Cevizli baklava

Burma baklava

Ev baklavası

Kolay baklava

Kare baklava





Ev Baklavasının Yapmanın Püf Noktaları

Baklava yapılırken bazı püf noktaları bilmek önem taşır. Özellikle de baklava hamurunun kıvamının tutması çok önemlidir.

Baklava yapılırken baklava hamuruna üzüm ve ya elma sirkesi eklenebilir. Sirke sayesinde baklava kıvamı daha kıtır kıtır olacaktır.

Baklava hamuru yoğurulurken un yavaş yavaş eklenmelidir. Ayrıca mutlaka ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilmelidir.

Baklava hamuru açılırken de hamurun üzerine nişasta eklenmesi baklava hamurunun daha ince açılmasını sağlayacaktır.

Baklava yapılırken öncelikle şerbet hazırlanmalıdır. Erken hazırlanan şerbet mutlaka soğumaya bırakılmalı.

Baklava yapılırken sıvı yağ ve tereyağı eritilerek baklava yufkaları da bu karışım ile ıslatılmalıdır. Bu sayede baklavalar daha çıtır çıtır olacaktır.