Ev baklavası nasıl yapılır? Ev yapımı baklava tarifi ve çeşitleri
Ev baklavası özel günlerde Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. El açması baklava ayrı bir maharet ister ve incecik açılmış yufkasının yanında bol malzemesiyle damak çatlatır. Cevizlisi, fındıklısı birçok çeşidi olan baklavanın bol fıstıklısının tadına doyum olmaz. Tüm maharetlerinizi göstererek muhteşem ev baklava yapabilirsiniz. Peki ev baklavası nasıl yapılır? İşte ev yapımı baklava tarifi ve çeşitleri…
Kat kat incecik hamurların açılması ve malzemesi bol iç dolgusuyla ev bakavasının yerini hiçbir tatlı tutmaz. Türk mutfağında bir gelenek haline gelen ev baklavası pek çok çeşidir, malzemeler ve püf noktalarıyla karşınızda...
Hamur için:
- 1 yumurta
- 1 su bardağı su
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 kaşık tereyağı
- 3 çorba kaşığı yoğurt
- 2 çorba kaşığı sirke
- Kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 6 bardak un
Açmak için:
- Buğday nişastası
Şerbeti için:
- 5 bardak şeker
- 6 bardak su
- Birkaç damla limon suyu
İçi için:
- 500 gram fıstık içi
Öncelikle baklava yapımında tatlının şerbetini su ve şekeri bir tencerede kaynatıp hazırlayın.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp, hamuru yoğurun.
Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edin.
Tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğiniz en ince şekilde açın.
Fazla nişastayı yufkanın üzerinden atın ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletin.
Ardından tepsinin tabanını yağlayın.
Açtığınız yufkaların 4 tanesini üst üste koyun.
Daha sonra üzerine bolca fıstık ilave edip diğer katlarını da koyun.
Baklavanızı dilediğiniz gibi dilim dilim kesin.
Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp içi pişene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız baklavanın üzerine şerbeti gezdirin.
Afiyet olsun.
Gaziantep mutfağının dünyaya yayılan bir lezzeti olan baklava oldukça lezzetli ve zahmetli bir tatlıdır. Kat kat ve çok ince açılan baklava hamurlarının arasına toz Antep fıstığı konularak hazırlanan baklava görüntüsü ile de göz doldurmaktadır. Doğru teknikler ile hazırlandığında oldukça güzel olan baklava içine toz Antep fıstığı yerine ceviz içi de konulabilir. Baklavanın ise birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Buna göre orijinal baklaca toz Antep fıstığı ile yapılır. Bunun yanı sıra Baklava çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;
- Midye baklava
- Havuç dilimi baklava
- Cevizli baklava
- Burma baklava
- Ev baklavası
- Kolay baklava
- Kare baklava
Ev Baklavasının Yapmanın Püf Noktaları
Baklava yapılırken bazı püf noktaları bilmek önem taşır. Özellikle de baklava hamurunun kıvamının tutması çok önemlidir.
Baklava yapılırken baklava hamuruna üzüm ve ya elma sirkesi eklenebilir. Sirke sayesinde baklava kıvamı daha kıtır kıtır olacaktır.
Baklava hamuru yoğurulurken un yavaş yavaş eklenmelidir. Ayrıca mutlaka ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilmelidir.
Baklava hamuru açılırken de hamurun üzerine nişasta eklenmesi baklava hamurunun daha ince açılmasını sağlayacaktır.
Baklava yapılırken öncelikle şerbet hazırlanmalıdır. Erken hazırlanan şerbet mutlaka soğumaya bırakılmalı.
Baklava yapılırken sıvı yağ ve tereyağı eritilerek baklava yufkaları da bu karışım ile ıslatılmalıdır. Bu sayede baklavalar daha çıtır çıtır olacaktır.