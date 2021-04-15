Etimek tatlısı nasıl yapılır? Evde kolay etimek tatlısı tarifi

Şerbetle yumuşattığınız etimeklerin üzerine ekleyeceğiniz nefis muhallebi, şipşak tatlılar arayanların favorilerinden olacak. Siz de kolay etimek tatlısı yapmak isterseniz malzemeleri ve yapım aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Elinize sağlık.

Etimek Tatlısı Tarifi için Malzemeler

1 paket hazır etimek

Şerbeti için;

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için;

1 litre süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Tarçın ya da mevsim meyveleri

Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır?

Büyük boy dikdörtgen bir cam kaba ekmekleri dizin. Şerbet için, şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. 10 dakika sonra şerbeti ekmeklerin üzerine dökün.

Diğer yandan muhallebiyi hazırlamak için; başka bir tencereye 1 litre sütü dökün. Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşli ocağın üzerine koyun.

Karışımı koyulaşıncaya kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını da ekleyin.

Muhallebi hazır olunca şerbetli ekmeklerin üzerine dökün, düzgünce yayın ve soğumaya bırakın.

Krem şantiyi, üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Soğumuş olan ekmeklerin üzerine dökün ve tatlıyı buzdolabında 4-10 saat arası bekletin.

Üzeri için, mevsime göre yaban mersini, çilek gibi meyvelerle ya da tarçınla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.