Elma Çayı Nasıl Yapılır, Nasıl Hazırlanır? Elma Çayı Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Elma çayı hoş kokusu ve kolay yapımı ile birçok kişinin tercihleri arasında bulunmaktadır. Elma çayının çok önemli yararları olması da dikkat çekmektedir. Basit ve hızlı bir tarif ile çok güzel elma çayı yapma şansınız olduğunu bilmelisiniz.



Elma Çayı Nasıl Yapılır, Nasıl Hazırlanır?



Malzemeler



- 2 adet elma

- 2,5 su bardağı su

- 4 adet karanfil

- 1 çubuk tarçın



Yapılışı ve Hazırlanışı



1. Öncelikle elmaları yıkayarak işe başlayın. Meyveleri bol suda yıkamak sağlık açısından çok önemlidir. Bu yüzden elmaları iyice yıkayın. Daha sonra bu elmaların kabuklarını soymaya başlayın.



2. Kabukları soyulan elmaların çekirdeklerini çıkarın ve güzelce dilimleyin. Dilimlerin ince olmasına dikkat edin.



3. Dilimlenen elmalar, elma kabukları ve suyu demliğe koyarak ocağa alın. Demliği orta seviyedeki ateşte kaynatın ve kaynayınca altını kapatın.



4. Ocaktan alınan demliği 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Elma çayı demlenince iyice süzün ve bu şekilde çay tüketmeye hazır hale gelecektir. İsteyen kişiler bu şekilde içebilir ya da tarçın ekleyerek tüketebilir. Ayrıca karanfilde elma çayına çok güzel bir tat vermektedir.



Elma Çayı Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?



Elma çayının çok güzel bir tadı bulunmaktadır. Tabi bu çay sadece tadı ile ilgi çekmemektedir. Çünkü elma çayının çok yararlı olduğu bilinmektedir.



- Sindirimi düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir,

- Kalp damar sağlığı için yararlıdır,

- Bağışıklığı güçlendirir,

- Göz sağlığına olumlu bir katkı sağlar,

- Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir,

- Çeşitli vitamin ve mineraller almanızı sağlar,

- Bağırsak parazitlerini ortadan kaldırır.



Görüldüğü üzere elma çayının çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu katkılar sayesinde elma çayının sıklıkla tüketildiği görülmektedir. Düzenli tüketildiği takdirde çok yararlı bir içecek olmaktadır.