Elbasan tava nasıl yapılır, nerenin? MasterChef Elbasan tava tarifi

Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bir lezzet elbasan tava MasterChef programıyla birlikte yeniden en çok aranan tarifler arasında yerini aldı. Siz de evde Elbasan tava yapmak isterseniz malzemelerini ve adım adım yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte enfes Elbasan tava tarifi...

Elbasan Tava Nerenin Yemeği?

Elbasan tava haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk Cumhuriyetine bağlı bir şehir olan Elbasan'dan alır.

Elbasan Tava Malzemeleri

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Terbiyesi için:

3 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

Elbasan Tava Nasıl Yapılır?

Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın.

Etleri tencereye ekleyip mühürleyin.

Etlere arpacık soğanları ilave edip 2-3 dakika soteleyin.

Tuzunu ve üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Bu esnada yoğurt, yumurta sarısı, un ve suyu karıştırıp sos kıvamına getirin.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Pişen et ve soğanları tencereden alıp fırın kabına dizin.

Üzerine yoğurtlu sosu gezdirip yemeğinizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin.

Üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar fırınladığınız yemeğinizi soğutmadan sipariş edin.