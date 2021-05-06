Çorum yemekleri - Çorum'da ne yenir ve neyi meşhur? Çorum mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Leblebi denilince ülkemizde akla gelen şehir hangisidir? Sorusuna verilecek net yanıt Çorum'dur. Leziz leblebisi ile ünlü olan kent, bilinen yemeklerin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen ve fazla bilinmeyen yöresel yemekleriyle de dikkate alınması gereken bir mutfak kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze geleneksel mutfağını en güzel şekilde koruyan ve gelecek nesillere aktaran şehirler arasında kesinlikle Çorum özel bir yerde bulunuyor. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerde misafirperver Çorum halkı en nefis yemeklerini misafirlerine ikram ediyor.

Çorum Yemekleri - Çorum'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Çorum'u gezip görmeyi planlayanlar, bu gezileri esnasında şehrin en meşhur tatlarını tatmak ve Çorum'un damakları şenlendiren, tabak tabak tüketilmek istenen yöresel yemekleri hakkında yakından bilgi sahibi olmak istiyorlar. Çorum'un beşlisi olarak adlandırılan özellikle düğün ve nişanlarda misafirlere ikram edilen düğün çorbası, yahni, pilav, su böreği ve baklava kentin en meşhur ve bölgenin kültürünü en iyi şekilde yansıtan beğenilen lezzetlerdir. Bununla beraber İskilip dolması, yırtma aşı, söbelek dolması ve madımak mutlaka tadılması gereken geleneksel yemeklerdir.

Çorum'a ayak basanlar leziz yemekleri dışında çarşıdan neler almadan Çorum'dan ayrılmamaları gerektiğini de merak ederek araştırıyorlar. Meşhur leblebisinin dışında Çorum'dan alınacak pek çok tat var. Bu gıdalar arasında Kargı tulum peyniri kesinlikle tavsiye ediliyor. Kargı tulum peynirine alıç sirkesi, kavut, erişte, kuskus, kozalak şurubu pekmezi eşlik ediyor. Çorum hanelerinde Karadeniz'in etkisiyle mısır, taze fasulye, mısır unu, hamsi, sütlaç sıklıkla yapılarak afiyetle tüketilmektedir. Ayrıca güveç, bamya, yayla çorbası ve haşhaşlı çörek gibi Orta Anadolu'ya özgü yemeklerde pişiriliyor.

Çorum Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Çorum mutfağının sevilen ve tarifleri araştırılan yöresel yemeklerinin isimleri ve listesi şöyle:

- İskilip Dolması

- Çatal Aşı

- Yaprak İçi Aşı

- Söbelek Dolması

- Pastırmalı Madımak

- Kuzu Tandır

- Keşkek

- Sıkma Baklava

- Çorum Mantısı

- Teltel

- Sırık Kebabı

- Yırtma Aşı

- İskilip Dolması: İskilip, Çorum'un ünlü ilçelerinden biridir. İskilip'in bu kadar meşhur olmasında en önemli etkenlerin başında İskilip dolması geliyor. Bu nefis dolma, düğün gibi özel günlerin baş tacı yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyük kazanlarda pişirilen İskilip dolmasının içerisinde Akçeltik pirinci, et, et suyu ve kuyruk veya sığır içi yağı bulunuyor. Pişirilmesi uzun sürse de, yapımı oldukça emek gerektirse de ortaya çıkan lezzet parmak ısırtıyor.

- Çatal Aşı: Anadolu mutfağının gözbebeği yeşil mercimek bu özel yemekte ana malzemeyi oluşturuyor. Genellikle çorba olarak tüketilmekle beraber doyurucu bir çorba olarak ana yemek değerine sahiptir. Çatal Aşında mercimeğin yanı sıra yarma da yer alıyor.

- Yaprak İçi Aşı: Kuru börülceden mercimeğe; nohuttan bulgura çok sayıda değerli besini aynı tabakta birleştiren eşsiz bir yemektir. Acılı olması da ayrı bir özelliğidir. Asma yaprağı ile servis ediliyor.

- Söbelek Dolması: Söbelek dolması, Çorum'a özgü harika bir dolma çeşidi. Çorum ve çevresinde yetişen bir mantar türü olan kuzu göbeği veya morel mantarı olarak da bilinen pek şekilli bir mantar kullanılarak hazırlanıyor. Özel yöresel bir tat olarak çok özel misafirlere mutlaka ikram ediliyor.

- Pastırmalı Madımak: Çorum ve çevresinde bol miktarda bulunan madımak bu enfes yemeğe hayat veriyor. Ispanak yemeğine benzetilse de içerisine ince ince doğranan pastırmaların katılmasıyla çok farklı bir lezzeti yemek severlerle buluşturuyor.

- Kuzu Tandır: Ülkemizin çeşitli illerinde özenle yapılan kuzu tandır, Çorum mutfağında da çok özel bir yere haizdir. Kuzu etinden hazırlanan ve uzun saatler boyunca kısık ateşte pişirilen bu lezzet Çorum'a gelenlerin mutlaka yemesi gereken bir yemektir.

- Keşkek: Anadolu'nun birçok köşesinde et veya tavuk ile yapılan keşkek, Çorum'da bambaşka bir lezzet ile tabaklarda yerini alıyor. Leziz koyun etinden yapılan keşkek, besleyici bir yemek olarak da sevilerek yeniliyor.

- Sıkma Baklava: Çorum'da bol bol yapılan sıkma baklava, bembeyaz kalan yufkaları ile görsel olarak insanları etkilerken bol cevizli içi ile damaklara hitap ediyor.

- Çorum Mantısı: Bol salçalı ve tereyağlı sosu, özenle açılan hamuru, iç harcındaki leziz dana kıyma ile mantı çeşitleri arasında oldukça beğeniliyor.

- Teltel: Un, şeker ve su kullanılarak hazırlanan Çorum'a özgü nefis bir tatlıdır. Pişmaniyeye benzerliği ile ilgi çekmektedir.

- Sırık Kebabı: Çorum ve Sinop illerinde meşhur olan bir çeşit çevirme kebabıdır. Orijinal olarak yapılması gastronomi açısından bölgeye olan ilgiyi artırmaktadır.

- Yırtma Aşı: Asma yapraklarının yırtılarak kullanılması sebebiyle bu isimle anılmaktadır. Ekşili yaprakları bambaşka bir lezzet katmaktadır. İsteyenler kuzu incik gibi kemikli et ya da kuşbaşı doğranmış et ilave ederek lezzetini daha da artırmaktadırlar.