Cizleme nedir, nasıl yapılır? Cizleme tarifi için evde kolay yapımı

Son günlerde cizleme adıyla popülerlik kazanan akıtma ya da krep olarak önceden tanıdığımız bu lezzetli kahvaltılık, sabahlarınıza ve çay saatlerinize renk katmanız için iyi bir seçenek olabilir. Sizin için tam kıvamında ve hafif cizleme tarifi hazırladık. İşte detaylar...

Cizleme nedir?

Mayalı hamurla yapılan bir tür krep ya da akıtma diyebileceğimiz cizleme, çay saatlerinde de zevkle tüketilen bir kahvaltılıktır. Sizin için ister reçelle ister peynirle birleştirebileceğiniz, ama her türlü afiyetle yiyeceğiniz bir cizleme tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Cizleme Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un

Cizleme Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle, mayayı ılık suya karıştırıp aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Maya aktifleşirken diğer yandan derin bir kaseye yumurtayı ve sütü alın.

Mayalı suyu da ekleyip güzelce çırpın.

Unu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Akışkan bir kıvama gelen hamurunuzu yarım saat kadar ılık bir ortamda mayalandırın.

Pişirmeden önce yeniden karıştırdığınız hamuru kepçe yardımıyla tavaya ince ince döküp yayın.

Her iki tarafını da ikişer dakika pişirdiğiniz cizlemeleri geniş bir tabağa alın.

Dilediğiniz malzemeler eşliğinde soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…