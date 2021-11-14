Çilek Hoşafı Nasıl Yapılır? En Güzel Çilek Hoşafı Tarifi Ve Yapılışı

Çilek hoşafı, hem az kalorili hem de lezzetli bir tatlıdır. Suludur. Genellikle yaz aylarında serinlemek için de tüketilir. Çilek hoşafı soğuk olarak tüketilirse daha lezzetli olur.



Çilek Hoşafı Nasıl Yapılır?



Çilek hoşafı herkes tarafından sevilen bir yaz tatlısıdır. Yaz tatlısı dememizin sebebi ise çileğin yaz meyvesi olmasından kaynaklanıyor. Ancak yaz mevsiminde donduruculara konulan çilekler ile de çok lezzetli çilek hoşafı, her mevsimde yapılabilir. Çilek hoşafı aynı zamanda maliyeti az olan bir tatlıdır. Çünkü çilek hoşafı yapımı için 3 malzeme gereklidir. Bu malzemeler aşağıdaki gibidir;

4 şu bardağı yeşil kısmı ayıklanmış ve yıkanmış çilek

1 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

Çilek hoşafı için yukarıda belirtilen malzemeler hazırlandıktan sonra ilk olarak derin bir tencere içerisine 6 su bardağı su eklenir. Ardından 1 su bardağı toz şeker eklenerek iyice karışması sağlanır ve ardından ocağın altı yakılır. Suyun kaynar dereceye gelmesi beklenir. Kaynamaya başlayan suya 4 su bardağı çilek eklenerek rengini suya verene kadar ve çilekler yumuşak bir hal alana kadar kaynatılır. Yaklaşık 10 dakika kaynatmak yeterli olacaktır.



En Güzel Çilek Hoşafı Tarifi ve Yapılışı



Çilek hoşafı yapmak aslında kolay bir tariftir. Ancak bazı püf noktalar sayesinde daha güzel bir hoşaf elde edilebilir. En güzel çilek hoşafı için malzemeler; çilek, su, şeker, limon tuzu ve isteğe göre karanfil. İlk olarak tencere içerisine su ve şeker alınır. Biraz kaynamaya başladıktan sonra şekerlenmemesi için bir tutam limon tuzu eklenir. Ardından çileklerde suyun içerisine alınır. Yüksek ateşte kaynatılır. Kısık ateş olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü ağır ateşte çilekler fazla yumuşar ve şekli bozulur. Tane tane elde etmek için kaynar ateşte yapılmalıdır.