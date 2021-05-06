Brigadeiro (Brezilya tatlısı) tarifi: Dünya mutfağından Brigadeiro nasıl yapılır?

Rivayetlere göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şeker ve taze sütün bulunamadığı dönemlerde keşfedilmiş bu tatlı. Brigadeiro, aslen yoğunlaştırılmış sütle yapılan bir tatlı olmakla birlikte, evde kendi çikolatanızı yapabileceğiniz bir tatlı. Yoğunlaştırılmış sütü ise yurt dışından getirtebilir ya da bu sütü evinizde kolayca hazırlayabilir, sevdiğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz. İşte dünya mutfağından Brigadeiro (Brezilya tatlısı) nasıl yapılır diye merak edenler için detaylar…

Brigadeiro (Brezilya tatlısı) Tarifi İçin Malzemeler

Tatlı için;

1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı bitter kakao

Yoğunlaştırılmış süt için;

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı tam yağlı süt

Brigadeiro (Brezilya tatlısı) Nasıl Yapılır?

Öncelikle yoğunlaştırılmış sütümüzü hazırlayalım. Yoğunlaştırılmış süt için; 5 su bardağı sütü tencereye alın ve kaynatın.

Kaynamaya başladığı anda ocağın en düşük ısısına alın.

Süt 1 buçuk saat boyunca yavaş yavaş fokurdamalı ve bir daha kaynamamalı.

Ayrıca süt kaynadıkça miktarı da 1/4 oranında azalmalı.

Süt pişerken üzerinde oluşan kaymakları mutlaka alın.

Azalan sütü ocaktan alın ve üzerinde kaymak birikmemesi için süzün.

Daha sonra, içerisine toz şekeri ekleyin ve tekrar kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayan sütün altını kapatın ve soğumaya bırakın. Bu sütü, buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Tatlı için; Yoğunlaştırılmış süt, tereyağı ve kakaoyu yapışmaz bir tavaya alın.

Karışımı 10-15 dakika boyunca hiç durmadan karıştırın.

Spatulayla karıştırdığınızda tavadaki malzemelerin ortasından geçirin. Eğer malzeme hemen birleşmeyip ayrı kalıyorsa, pişmiş demektir.

Ocağın altını kapattıktan sonra soğuması için 20 dakika bekletin.

Isısı normale döndüğünde elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın yuvarlayın.

Çikolata topları Hindistan cevizine veya çikolata parçalarına bulayarak dilediğiniz süslemelerle servis edin. Afiyet olsun.