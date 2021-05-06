Bolu yemekleri - Bolu'da ne yenir ve neyi meşhur? Bolu mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Aşçıları ile meşhur şehir Bolu'da elbette ki birbirinden lezzetli birçok yemek bulunmaktadır. Farklı lezzetler ile tanışmak için siz de mutlaka Bolu mutfağının yemeklerini denemelisiniz. Bolu'nun meşhur lezzetleri ile bir kez tanıştıktan sonra vazgeçmeniz oldukça zor olacaktır.

Meşhur Bolu Yemekleri - Bolu Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Bolu Mantısı

Yedigöller Kebabı

Bolu Köftesi

Ovmaç Çorbası

Abant Kebabı

Mengen Pilavı

Çiğ Börek

Kedi Batmaz

Kaldırık Dolması

Paşa Pilavı

Kabaklı Gözleme

Bolu Mantısı

Bolu mantısının içerisinde bildiğimiz klasik mantı harcından farklı olarak mantar bulunmaktadır. Mantarın eşsiz lezzeti ile harmanlanarak ortaya çıkan Bolu mantısı üzerinde yoğurtlu ve salçalı sosu ile birlikte servis edilmektedir. Son derece lezzetli olarak bilinen yöresel lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz.

Yedigöller Kebabı

Et severlerin tadına doyamadığı bir lezzet olarak bilinen Yedigöller kebabı, tavuk eti ve kuzu etinin bir arada kullanılarak hazırlanması ile oluşturulan son derece lezzetli bir kebaptır. Bolu'ya gidenlerin mutlaka denemesi gereken bu yöresel lezzette et sosu ile ıslatılarak lezzetlendirilen pideler ve közlenmiş sebzeler kebaba eşlik etmektedir. Son olarak ise yoğurtlu sos eşliğinde üzerine terayağı dökülerek servis edilmektedir.

Bolu Köftesi

Özel bir kıyma harcı ile hazırlanan Bolu köftesi ızgarada pişirilerek hazırlandıktan sonra oldukça lezzetli bir hal almaktadır. Bolu köftesinin olmazsa olmazları harcına eklenen soğan ve maydanoz olarak söylenebilir. Bolu'da hemen hemen her yerde karşınıza çıkabilecek bir lezzet olan Bolu köftesi denemeye değer bir lezzettir.

Ovmaç Çorbası

Ana yemeklerden önce servis edilen ovmaç çorbası, salça ve hamur parçaları kullanılarak hazırlanmaktadır. Bolu yöresine özgü bir lezzet olan ovmaç çorbası son derece lezzetli bir sıcak başlangıç yapmanızı sağlar.

Abant Kebabı

Bolu'da bulunuyorsanız denemeniz gereken lezzetlerden birisi de Abant kebabıdır. Közlenmiş patlıcan içerisine et ve kaşar konulduktan sonra kızarmış ekmek dilimlerinin üzerinde servis edilir. Fırında pişirilerek hazırlanan Abant kebabı Bolu'nun en fazla tercih edilen yemekleri arasında yer almaktadır.

Mengen Pilavı

Bolu'nun yöresel pilavlarından birisi olan Mengen pilavı, lezzetli olduğu kadar da doyurucu bir yemektir. İçerisinde badem, Antep fıstığı ve mantar gibi malzemeler de bulunan domatesli bir pilav çeşididir.

Çiğ Börek

En lezzetli hamur işleri arasında bulunan çiğ börek Bolu yöresine özgü bir lezzettir. Mayalı hamurun içerisine çiğden koyulan kıymalı harcın ve hamurun kızgın yağın içerisinde kızartılması ile ortaya çıkan son derece güzel bir lezzettir.

Kedi Batmaz

Kedi batmaz yemeği ismi ile dikkatleri çekmekte olan ve merak edilen bir yemek olarak ifade edilebilir. Kedi batmaz yemeği mısır unu kullanılarak yapılmaktadır. Mısır unu ile hazırlanan hamurun üzerine de kaz ciğeri eklendikten sonra servis edilen meşhur bir yemektir

Kaldırık Dolması

Bolu'nun meşhur lezzetleri arasında yer alan kaldırık dolması ise son derece sevilerek tüketilen bir dolma çeşididir. Hodan yaprağı kullanılarak hazırlanan kaldırık dolması görüntüsü itibari ile yaprak sarmasına benzemektedir. Dolmanın iç harcında soğan, sarımsak ve mısır unu bulunan dolma harcı, yaprağın içerisine sarıldıktan sonra pişirilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilir.

Paşa Pilavı

İçerisinde bulunan bol malzemeleri ile sıklıkla tercih edilen Paşa pilavı, yemeklerin yanında tüketilebileceği gibi tek başına da yenebilen bir yemektir. İçerisinde havuç, bezelye ve et bulunan paşa pilavı Bolu yöresinde oldukça fazla tercih edilmekte olan bir yemektir. Paşa pilavı hazırlanırken içerisinde pirinç veya bulgur kullanılmaz. Pilavın temel malzemeleri, patates, yumurta ve soğan olarak ifade edilebilir.

Kabaklı Gözleme

Bolu yöresinde en fazla tüketilen hamur işleri arasında yer alan kabaklı gözleme, farklı yerlerden gelen kişilerin de beğenisini toplayan bir lezzet haline gelmektedir. Soğan ve kabakla hazırlanan iç harç ile son derece lezzetli bir gözleme yiyebilirsiniz. Sac üzerinde pişirilen bu eşsiz lezzet sizlerin de beğenisini kazanacaktır.