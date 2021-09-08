Bici bici tarifi: Evde bici bici nasıl yapılır?

Sokak yemeklerinden bici bici tatlısı özellikle sıcak bölgelerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yanında gül suyu ile ikram edilen bu buzlu tatlıyı yaz bitmeden evde de denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte bici bici tatlısı tarifi ve evde yapılışı…

Bici Bici Tarifi Malzemeleri

6 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası

1 litre su

1 su bardağı gül suyu

1 damla kırmızı gıda boyası

1 çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı rendelenmiş buz

Süslemek için:

Pudra şekeri

Muz

Kırmızı meyveler ( vişne, kızılcık, Frenk üzümü, çilek)

Bici Bici Tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle nişasta ve suyu çırpma teliyle karıştırarak pişirin.

Katılaştığında bir fırın kabında veya tepside en az 4 saat dinlendirin.

Bir kapta gül suyu, kırmızı gıda boyası ve pudra şekerini karıştırıp buzdolabında soğutun.

Küp küp kestiğiniz muhallebinin üzerine şerbetten dökün.

Üzerine 1 su bardağı rendelenmiş buz koyun.

Pudra şekeri, muz ve kırmızı meyveler ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!