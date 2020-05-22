Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala baklava tarifi ve püf noktalarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Baklava yapımında en çok merak edilen konuların basında ise şerbeti geliyor. Kuralına uygun olmayan bir şerbet baklavanızın yavan veya fazla hamur olmasına neden olabilir. Peki, baklava şerbeti nasıl olur? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?Ramazan pidesi ardından bayramların vazgeçilmezi baklavayı da kendi elleriyle hazırlamak için püf noktaları derledik.

Bir Tepsi Baklava Şerbeti Nasıl yapılır?

Malzemeler

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

Şerbet nasıl yapılır?

4 bardak şeker ve 4 bardak suyu tencereye dökün.

Şeker eriyinceye kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Orta ateşte kaynatın.

Şerbet kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve kıvama gelene kadar 20-30 dakika kaynatın.

Ocaktan almadan önce yarım çay bardağı limon suyu ekleyin.

Tatlı sıcakken soğuyan şerbeti üzerine gezdirip çekmesini bekleyin.

Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Şekerpare gibi kurabiyeyi andıran şerbetli tatlılarda şerbetin sıcak, tatlının da sıcak olması gerekiyor. Ancak baklava gibi yufkalı tatlılarda tatlı sıcakken şerbetin oda sıcaklığında soğumuş olması gerekir.

Şerbet kıvamı nasıl olmalı?

Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.

Şerbetin olduğu nasıl anlaşılır?

Kaşığa biraz baklava şerbeti alınır ve yavaşça dökülür. Şerbet kesik değil, aralıksız akıyorsa kıvamında olmuş demektedir.

Şerbetin şekerlenmemesi için

Şeker ve suyu tencereye aldıktan sonra şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir. Şerbetin şekerlenmesinin bir diğer sebebi de limon suyunu eklerken yapılan zamanlama hatasıdır. Limon suyunu şerbete ocağı kapatmadan biraz önce eklemelisiniz. Limonu ekler eklemez tencereyi ocaktan alırsanız şerbetiniz yine şekerlenir.