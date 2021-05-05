Badem sütü nasıl yapılır? Evde kolay badem sütü yapmanın püf noktaları

Evde badem sütü yapmak belki de daha önce uğraşabileceğiniz bir şey gibi görünmüyordu. Ancak evde geçirdiğimiz uzun saatler sonucu mümkün olan her şeyi kendi çabalarımızla elde etmeye başladık bile. Öyleyse siz de badem sütü nasıl yapılır diye soranlardansanız, evde kolay badem sütü yapmanın püf noktaları için okumaya devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

Badem Sütü Tarifi için Malzemeler

1 su bardağı çiğ badem

4 su bardağı içme suyu (miktarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz)

Tatlandırmak için tercih ederseniz bal, pekmez, kakao, tarçın...

Badem Sütü Nasıl Yapılır?

Ev yapımı badem sütü yapmak, bademleri gece boyunca soğuk suda bekletmekle başlar.

Çiğ bademleri 1 dakika boyunca kaynar suda bekleterek kabuklarının yumuşamasını sağlayın. Daha sonra kabuklarından ayırıp soğuk suda en az 12 en fazla 24 saat boyunca bekletin.

Beklettiğiniz bademlerin suyunu süzün ve blender'a koyun. Üzerine arzu ettiğiniz miktarda ya da standart olarak 4 su bardağı içme suyu ekleyin. 2-3 dakika boyunca blender'da karıştırın. Homojen ve akışkan bir karışım elde ettiğinizde mikseri kapatın.

Daha sonra bir sürahinin ya da kavanozun üzerine temiz bir tülbent geçirin. Blender'daki karışımı sürahiye aktarın. Badem sütü sürahiye akarken posası tülbentte kalacaktır. Temiz ellerinizle tülbentte kalan posayı sürahinin içine iyice sıkın. Badem sütünüz hazır.

Badem Sütü Nasıl Kullanılır?

Dilerseniz badem sütünüzü tatlandırmak için tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, achai, kakule, chia tohumu vb. besin maddelerini blender'a ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız badem sütünüzü krep ya da sütlü tatlılar yaparken, çay, kahve tüketirken kullanabileceğiniz gibi içine koyacağınız meyvelerle mikserden geçirerek lezzetli smoothie'ler de hazırlayabilirsiniz.

Tülbentte kalan badem posasını ise badem ezmesi olarak tüketebileceğiniz gibi, kek, kurabiye, badem helvası yaparken ya da böreklerde peynir yerine vegan tercih olarak kullanabilirsiniz.