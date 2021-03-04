Avunya nerede? Avunya mantısı hangi yörenin? İşte Avunya mantısıyla ilgili bilgiler

Avunya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan Avunya mantısı, yemek programlarının artmasıyla birlikte ismini daha geniş bir kitleye duyurmaya başladı. Hamur işi olmasına çok daha hafif bir lezzet olan Avunya mantısı diğer mantılardan ayrılır.



Mantıya ismini veren Avunya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kaz Dağları’nı da içine alan bölgeye verilen isim. Bu yörenin mantısı çok ünlüdür. Özellikle de Ayvalık'ta da sık pişirilir.

AVUNYA MANTISI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk 5 adet yufka

0/5 kg nohut



Sosu için:

Yoğurt

Sarımsak



Salça sosu için:

Salça

Pul biber

Kuru ve taze nane



Yapılışı:

Bir bütün tavuk düdüklü tencerede haşlanır. Piştikten sonra soğumaya bırakılıp, didiklenir. Bir gün önceden haşlanmış nohut da tavuk suyunu çekmesi için tavuğun haşlandığı tencereye dökülür.



Makarna hamurundan açılmış yufka temiz bir masaya serilir ve bir ucundan içe doğru katlanır. Avuç içi genişliğinde katlanan yufka bir parmak kalınlığında kesilir ve cam bir fırın tepsisine yayılır. Kalan dört yufka da aynı şekilde kesilir ve tepsiye alınır. Üstüne tereyağı dilimlenen yufkalar fırına verilir. Kızaran yufkaların üzerine tavuk suyunu çekmiş nohutlar gezdirilir. Didilen tavuklar tepsiye eklenir. Sarımsaklı yoğurt hazırlanır. Bir kaşık tereyağı ve iki kaşık zeytinyağında salça eritilir, pul biber de serpilerek salçalı sos hazırlanır. Mantının üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos dökülür. Naneyle süslenir.