Arancini tarifi: Arancini nedir, nasıl yapılır?

İtalya'dan mutfaklarımıza kadar ulaşmayı başaran arancini kolay yapımı ve lezzetiyle gün geçtikçe daha fazla tercih edilen atıştımalıklar arasında yer almaya başladı. İçli köfteye benzerliğiyle bilinen arancini kızarmış pirinç topları olarak da biliniyor. İşte arancini tarifi ve pratik yapım aşamaları...

Arancini Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

2 su bardağı haşlanmış pirinç

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 su bardağı un

1 litre tavuk suyu

1 adet mozzarella peyniri

Yarım kuru soğan

Arancini Nasıl Yapılır?

Kuru soğanı ince ince doğrayın. Yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün ve soğanları kavurmaya başlayın. Daha sonra pirinci ve tavuk suyunu ilave edin. Pirinçler suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çeken pirinci soğumaya bırakın.

Ardından içine parmesan peynirini ve yumurtayı ilave edin. Karışımı iyice yoğurun. Yoğurduğunuz karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın. Sonra yuvarladığınız pirinç toplarını önce una daha sonra yumurtaya bulayın. En son mozzarella peynirlerine bulayın ve topları tavada kızartın. Pirinç toplarını güzelce sararana kadar kızartın. Pişen topları dilediğiniz baharatlarla çeşitlendirerek servis edebilirsiniz.