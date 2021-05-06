Amasya yemekleri - Amasya'da ne yenir ve neyi meşhur? Amasya mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Amasya şehrinde bulunan yöresel lezzetleri keşfetmek isteyen kişiler öncesinde yemeklerin içeriklerini öğrenmek isteyebilir. Amasya yöresinde çeşitli yemekler ve tatlılar bulunmaktadır. Şehre özel olan yöresel lezzetlerin içerisinde hamur işleri de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Meşhur Amasya Yemekleri - Amasya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Keşkek

Bat

Elma Tatlısı

Hasuda

Çatal Çorba

Ayva Gallesi

Mumbar

Toyga Çorbası

Amasya Çöreği

Bakla Dolması

Patlıcan Çullaması

Keşkek

Birçok farklı yöre de yapılmakta olan keşkek, Amasya yöresinde de sevilerek tüketilmekte olan yöresel tatlar arasında bulunmaktadır. Amasya yöresine özgü olan keşkek ise diğer yörelerdeki keşkeklerden farklı olarak içerisine çemen koyularak hazırlanmaktadır. Amasya şehrine giden kişilerin bu yöresel lezzeti mutlaka denemeleri tavsiye edilmektedir.

Bat

Bat, oldukça fazla tüketilmekte olan yöresel bir lezzettir. Amasya yöresinin en meşhur lezzetleri arasında bulunan bat, ekmek batırılarak yenmekte olan bir yemek çeşididir. Bat yemeği içerisinde birçok malzemeyi barındırmakta olan bir yemektir. Üzüm yaprağı, mercimek, ceviz ve soğan gibi birçok malzemenin birleşimi ile oluşan bat yemeği, ekmek batırılarak yenilmekte olan yöresel bir yemektir.

Elma Tatlısı

Bilindiği gibi Amasya yöresinin elması oldukça meşhurdur. Amasya elması ile yapılmakta olan elma tatlısı ise tatlının lezzetini daha da arttırmaktadır. Diğer meyve tatlıları gibi hazırlanan elma tatlısı, üzerine koyulan kaymak veya dondurma ile birlikte servis edilmektedir. Oldukça lezzetli olan elma tatlısı hafif ve lezzetli bir tatlı olarak oldukça fazla beğeni toplamaktadır.

Hasuda

Hasuda, hazırlanması pratik olan ve çok fazla tüketilmekte olan yöresel bir tatlıdır. Amasya denildiği zaman akla ilk gelen tatlılar arasında yer alan hasuda, üzerine dökülen bol ceviz ile birlikte daha da lezzetli bir hale gelmektedir. Yapılması kolay olduğu için yöre de oldukça fazla tüketilen bir lezzet olarak bilinmektedir.

Çatal Çorba

Amasya yöresinin en sevilen lezzetleri arasında bulunan çatal çorba, yeşil mercimek, erişte ve nohut ile hazırlanmaktadır. Yörenin meşhur lezzetleri arasında bulunan çorba, Amasya'ya yolunuz düşerse mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında bulunmaktadır.

Ayva Gallesi

Amasya yöresinin en meşhur tatları arasında bulunan ayva gallesi, şehre giden kişilerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında bulunmaktadır. Ayva gallesi; nohut, et ve ayva kullanılarak hazırlanan yöresel bir yemektir. Meyve ile etin birleşimi ile ortaya oldukça lezzetli bir yemek çıkmaktadır.

Mumbar

Amasya yöresinin meşhur yemekleri arasında bulunan mumbar, hemen hemen her evde pişirilmekte olan bir yemektir. Yörenin meşhur lezzetleri arasında bulunan mumbar dolması sevilerek tüketilmektedir. Mumbar dolması, koyunun iç bağırsaklarının iç harç ile doldurulması ile oluşmakta olan bir dolma çeşididir. Dolma harcı pirinç ile hazırlanmaktadır.

Toyga Çorbası

Kuru baklagiller kullanılarak hazırlanmakta olan Toyga çorbası, Amasya'da sıklıkla tüketilen çorbalar arasında bulunmaktadır. İçerisinde buğday, kuru fasulye ve nohut kullanılan çorba oldukça fazla sevilmektedir. İsteğe göre üzerine maydanoz da eklenerek servis edilebilir. Kış günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunmaktadır.

Amasya Çöreği

Amasya yöresinde hamur işleri de sıklıkla tüketilmektedir. Amasya ilinde en fazla yapılan hamur işleri arasında bulunan Amasya çöreği ise en meşhur lezzetlerden birisi olarak ifade edilebilir. Özellikle de çay saatlerinde tüketilmekte olan Amasya çöreği, haşhaş ezmesi kullanılarak hazırlanan son derece lezzetli bir tariftir.

Bakla Dolması

Amasya yöresinin en meşhur lezzetleri arasında yer alan bakla dolması da sevilerek tüketilen yemekler arasında bulunmaktadır. Baklaların sarılması ile hazırlanmakta olan dolma üzerine koyulan kemikli et ile birlikte servis edilir.

Patlıcan Çullaması

Bir meze olarak hazırlanmakta olan ve diğer yörelerde patlıcan ezmesi veya patlıcan salatası olarak bilinmekte olan bir lezzettir. Amasya'da özellikle de et yemeklerinin yanında sıklıkla tüketilmekte olan patlıcan çullaması oldukça lezzetlidir. Közlenmiş patlıcanlar ile hazırlanmakta olan yöresel lezzet oldukça sevilen bir yemektir.